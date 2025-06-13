В Ірані пролунали вибухи біля ядерного об'єкта в Фордо: що відомо

В Ірані біля ядерного об'єкта у Фордо, розташованого глибоко під землею, сталося два вибухи, передає УНН із посиланням на Fars.

Агентство опублікувало фото, зняте після вибухів.

Також повідомляється про вибухи в районі міст Тегеран та Кум.

Іран погрожує Ізраїлю «відкрити ворота пекла» у відповідь на атаки

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки.