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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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В Ірані пролунали вибухи біля ядерного об'єкта в Фордо: що відомо

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

В Ірані зафіксовано вибухи біля ядерного об'єкта у Фордо, а також в районах Тегерана та Кума. США перекидають військові ресурси на Близький Схід на тлі ескалації.

В Ірані пролунали вибухи біля ядерного об'єкта в Фордо: що відомо

В Ірані біля ядерного об'єкта у Фордо, розташованого глибоко під землею, сталося два вибухи, передає УНН із посиланням на Fars.

Агентство опублікувало фото, зняте після вибухів.

Також повідомляється про вибухи в районі міст Тегеран та Кум.

Іран погрожує Ізраїлю «відкрити ворота пекла» у відповідь на атаки13.06.25, 19:20 • 1844 перегляди

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаНовини Світу
Israel
Рада національної безпеки США
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
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