Трамп призвал жителей Тегерана к срочной эвакуации
Киев • УНН
Президент США призвал жителей Тегерана эвакуироваться на фоне сообщений об ударе Израиля по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерное оружие.
Жителям Тегерана необходимо срочно эвакуироваться на фоне конфликта с Израилем, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу американского лидера в социальной сети Truth Social.
Детали
"Какая жалость, какая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - говорится в сообщении Тампа.
По словам президента США, Иран должен был подписать ядерное соглашение, которое он предложил.
Напомним
В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция будет продолжаться до устранения угрозы.
Израиль призвал жителей части Тегерана к эвакуации перед ударами по военным целям16.06.25, 16:28 • 2284 просмотра