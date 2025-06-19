Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы его интересам - Reuters

Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива в ответ на агрессию со стороны врагов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Член президиума Комитета национальной безопасности парламента Ирана Бехнам Саиди заявил, что перекрытие Ормузского пролива является одним из потенциальных вариантов реагирования Тегерана.

Иран имеет многочисленные варианты реагирования на своих врагов и использует их в зависимости от ситуации. Закрытие Ормузского пролива является одним из потенциальных вариантов для Ирана – сказал Саиди.

В то же время другой депутат, Али Яздика, заметил, что Иран не планирует ограничивать судоходство без критической угрозы.

Иран будет продолжать разрешать свободное судоходство в проливе и Персидском заливе до тех пор, пока его жизненно важные национальные интересы не будут под угрозой. Если Соединенные Штаты официально и оперативно вступят в войну в поддержку сионистов (Израиля, – ред), это законное право Ирана оказывать давление на США и западные страны, чтобы нарушить легкость транзита их нефтяной торговли – отметил Яздика.

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Парламентарий также подчеркнул, что пока Тегеран не закрывает пролив, поскольку это будет вредить интересам многих стран.

Лучше, чем ни одна страна не поддерживает Израиль в противостоянии с Ираном. Враги Ирана хорошо знают, что у нас есть десятки способов сделать Ормузский пролив опасным, и этот вариант для нас осуществим – подчеркнул Яздика.

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