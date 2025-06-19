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Іран пригрозив перекрити Ормузьку протоку у разі загрози його інтересам - Reuters

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Іран має варіанти реагування на своїх ворогів, включно із закриттям Ормузької протоки, однак поки цього не планує. Обмеження судноплавства можливе лише в разі критичної загрози життєвим інтересам країни.

Іран пригрозив перекрити Ормузьку протоку у разі загрози його інтересам - Reuters

Іран розглядає можливість закриття Ормузької протоки у відповідь на агресію з боку ворогів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Член президії Комітету національної безпеки парламенту Ірану Бехнам Саїді заявив, що перекриття Ормузької протоки є одним з потенційних варіантів реагування Тегерана.

Іран має численні варіанти реагування на своїх ворогів і використовує їх залежно від ситуації. Закриття Ормузької протоки є одним із потенційних варіантів для Ірану

– сказав Саїді.

Водночас інший депутат, Алі Яздіка, зауважив, що Іран не планує обмежувати судноплавство без критичної загрози.

Іран продовжуватиме дозволяти вільне судноплавство в протоці та Перській затоці, доки його життєво важливі національні інтереси не будуть під загрозою. Якщо Сполучені Штати офіційно та оперативно вступлять у війну на підтримку сіоністів (Ізраїлю, – ред), це законне право Ірану чинити тиск на США та західні країни, щоб порушити легкість транзиту їхньої нафтової торгівлі

 – зазначив Яздіка.

Додатково

Парламентарій також підкреслив, що поки Тегеран не закриває протоку, адже це шкодитиме інтересам багатьох країн.

Краще, ніж жодна країна не підтримує Ізраїль у протистоянні з Іраном. Вороги Ірану добре знають, що у нас є десятки способів зробити Ормузьку протоку небезпечною, і цей варіант для нас здійсненний

– наголосив Яздіка.

Небезпека в Ормузькій протоці: кораблям рекомендовано уникати плавання через південну частину Червоного моря13.06.25, 19:46 • 4482 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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