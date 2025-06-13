Небезпека в Ормузькій протоці: кораблям рекомендовано уникати плавання через південну частину Червоного моря

Після атак Ізраїлю на Іран торговельне судноплавство у районі Ормузької протоки стикається з складнощами контролю безпеки. Низка країн радять своїм суднам уникати плавання через Аденську затоку. Передає УНН із посиланням на Reuters.

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Ізраїлб здійснює бойові дії по об'єктах на території Ірану, ескалація конфлікту між двома країнами наростає. Але в той же час, торговельне судноплавство водним шляхом між Іраном, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Оманом, рейси через Червоне море продовжували йти. Втім нещодавно з'явились суворі попередження.

Зазначимо, що Іран у минулому вже погрожував закрити критично важливу Ормузьку протоку для судноплавства у відповідь на тиск Заходу. Наразі Греція та Велика Британія порадили своїм торговельним флотам уникати плавання через Аденську затоку та реєструвати всі рейси через Ормузьку протоку після нападів Ізраїлю на Іран.

Довідка

Грецькі власники контролюють найбільший у світі танкерний флот.

На тлі військового конфлікту Ізраїль-Іран, грецьких судновласників закликали надіслати інформацію про свої судна, що проходять через Ормузьку протоку, до Міністерства морського господарства Греції.

Через події на Близькому Сході та ескалацію військових дій у ширшому регіоні, (грецьке) Міністерство судноплавства... терміново закликає судноплавні компанії надіслати... інформацію про грецькі судна, які проходять у морській зоні Ормузької протоки - оголосило Міністерство морського господарства Греції.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Міністерство транспорту Великої Британії також видало випереджаючий документ:

Усім суднам під прапором Великої Британії, які входять до реєстрів Гібралтару, Бермудських островів та острова Мен, рекомендовано уникати плавання через південну частину Червоного моря та Аденську затоку, - йдеться в окремому документі, виданому нещодавно.

Протока відкрита? Комерційне судноплавство діє?

Військово-морська місія Європейського Союзу та судноплавна асоціація попереджають:

Ормузька протока залишається відкритою, і комерційне судноплавство продовжує безперебійно текти. У нас є повідомлення про те, що все більше судновласників зараз виявляють особливу обережність і вирішують триматися подалі від Червоного моря та Перської затоки



"Якщо Сполучені Штати вважатимуться причетними до будь-яких нападів, "ризик ескалації значно зросте. Така ескалація може включати ракетні атаки на судна або встановлення морських мін у протоці (Ормузькій)", заявив Якоб Ларсен, представник Baltic and International Maritime Council, BIMCO.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав: США та росія досягли угоди щодо безпечного судноплавства в Чорному морі.

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