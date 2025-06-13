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Опасность в Ормузском проливе: кораблям рекомендовано избегать плавания через южную часть Красного моря

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Из-за атак Израиля на Иран, судам советуют избегать Аденского залива. Британия и Греция призывают регистрировать рейсы через Ормузский пролив и проявлять осторожность.

Опасность в Ормузском проливе: кораблям рекомендовано избегать плавания через южную часть Красного моря

После атак Израиля на Иран торговое судоходство в районе Ормузского пролива сталкивается со сложностями контроля безопасности. Ряд стран советуют своим судам избегать плавания через Аденский залив. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Израиль осуществляет боевые действия по объектам на территории Ирана, эскалация конфликта между двумя странами нарастает. Но в то же время, торговое судоходство водным путем между Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом, рейсы через Красное море продолжали идти. Впрочем, недавно появились строгие предупреждения.

Отметим, что Иран в прошлом уже угрожал закрыть критически важный Ормузский пролив для судоходства в ответ на давление Запада. Сейчас Греция и Великобритания посоветовали своим торговым флотам избегать плавания через Аденский залив и регистрировать все рейсы через Ормузский пролив после нападений Израиля на Иран.

Справка

Греческие владельцы контролируют крупнейший в мире танкерный флот.

На фоне военного конфликта Израиль-Иран, греческих судовладельцев призвали прислать информацию о своих судах, проходящих через Ормузский пролив, в Министерство морского хозяйства Греции.

Из-за событий на Ближнем Востоке и эскалации военных действий в более широком регионе, (греческое) Министерство судоходства... срочно призывает судоходные компании прислать... информацию о греческих судах, проходящих в морской зоне Ормузского пролива

- объявило Министерство морского хозяйства Греции.

Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Министерство транспорта Великобритании также выдало опережающий документ:

Всем судам под флагом Великобритании, которые входят в реестры Гибралтара, Бермудских островов и острова Мэн, рекомендовано избегать плавания через южную часть Красного моря и Аденский залив,

- говорится в отдельном документе, выданном недавно.

Пролив открыт? Коммерческое судоходство действует?

Военно-морская миссия Европейского Союза и судоходная ассоциация предупреждают:

Ормузский пролив остается открытым, и коммерческое судоходство продолжает бесперебойно течь. У нас есть сообщение о том, что все больше судовладельцев сейчас проявляют особую осторожность и решают держаться подальше от Красного моря и Персидского залива


"Если Соединенные Штаты будут считаться причастными к каким-либо нападениям, "риск эскалации значительно возрастет. Такая эскалация может включать ракетные атаки на суда или установку морских мин в проливе (Ормузском)", заявил Якоб Ларсен, представитель Baltic and International Maritime Council, BIMCO.

Напомним

Ранее УНН передавал: США и россия достигли соглашения по безопасному судоходству в Черном море.

Зеленский и Эрдоган обсудили дальнейшие гарантии безопасности, в частности относительно гражданского судоходства в Черном море15.05.25, 18:25 • 2918 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Израиль
Reuters
Красное море
Остров Мэн
Великобритания
Греция
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран
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