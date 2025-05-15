Зеленский и Эрдоган обсудили дальнейшие гарантии безопасности, в частности относительно гражданского судоходства в Черном море
Киев • УНН
В Анкаре президенты Украины и Турции обсудили гарантии безопасности, в частности в Черном море. Также речь шла о восстановлении Украины при участии турецких компаний.
В Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тет-а-тет, а также в расширенном формате. Президенты подробно обсудили дальнейшие гарантии безопасности, в частности относительно гражданского судоходства в Черном море. Об этом говорится на сайте главы государства, пишет УНН.
Детали
Президент Украины поблагодарил Президента Турции за организацию возможности прямых переговоров с российской федерацией и поддержку полного, безусловного прекращения огня, достижения длительного и устойчивого мира и важности гарантий безопасности.
Во время встречи речь шла о сотрудничестве в рамках коалиции желающих и реализации наработанных предложений. Глава Украинского государства также поблагодарил Турцию за готовность обеспечить мониторинг прекращения огня, в частности на море.
Президенты подробно обсудили дальнейшие гарантии безопасности, в частности относительно гражданского судоходства в Черном море. Особое внимание – морскому разминированию в рамках деятельности Украины, Турции, Болгарии и Румынии
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Отмечается, что среди других важных тем встречи – восстановление Украины и возможное участие турецких компаний в этом процессе. Главы государств уделили особое внимание подготовке международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10–11 июля в Риме. Турция будет представлена.
Кроме того, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие двустороннего сотрудничества между государствами, в частности в оборонной сфере.
Напомним
В столице Турции Анкаре завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана, которая проходила в Президентском комплексе.