Зеленський і Ердоган обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2272 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

15:19 • 5802 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

13:59 • 16713 перегляди

Зеленський вирішив відправити в Стамбул українську делегацію

10:37 • 52486 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 75717 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 144489 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 137380 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 269167 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 103064 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 71664 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
71%
742мм
Популярнi новини

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 62925 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 09:17 • 52118 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:49 • 40612 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 46577 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 13434 перегляди
Публікації

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 47097 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 148021 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 215401 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 269167 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 213538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

14:45 • 7146 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 13833 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 63298 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 120189 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 70387 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Зеленський і Ердоган обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі

Київ • УНН

 • 326 перегляди

В Анкарі президенти України і Туреччини обговорили гарантії безпеки, зокрема в Чорному морі. Також йшлося про відбудову України за участі турецьких компаній.

Зеленський і Ердоган обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом тет-а-тет, а також у розширеному форматі. Президенти детально обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це йдеться на сайті глави держави, пише УНН.

Деталі

Президент України подякував Президенту Туреччини за організацію можливості прямих переговорів із російською федерацією та підтримку повного, безумовного припинення вогню, досягнення тривалого та стійкого миру й важливості гарантій безпеки.

Під час зустрічі йшлося про співпрацю в межах коаліції охочих і реалізацію напрацьованих пропозицій. Глава Української держави також подякував Туреччині за готовність забезпечити моніторинг припинення вогню, зокрема на морі.

Президенти детально обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі. Окрема увага – морському розмінуванню в межах діяльності України, Туреччини, Болгарії та Румунії

- йдеться у повідомленнф.

Зеленський та Ердоган доєднаються до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії15.05.25, 17:07 • 1808 переглядiв

Зазначається, що серед інших важливих тем зустрічі – відбудова України та можлива участь турецьких компаній у цьому процесі. Глави держав приділили окрему увагу підготовці міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Туреччина буде представлена.

Крім того, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили розвиток двосторонньої співпраці між державами, зокрема в оборонній сфері.

Нагадаємо

У столиці Туреччини Анкарі завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського та турецького лідера Раджепа Таїпа Ердогана, яка проходила в Президентському комплексі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Рим
Чорне море
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.21
Bitcoin
$102,042.30
S&P 500
$5,880.51
Tesla
$337.29
Газ TTF
$35.43
Золото
$3,208.66
Ethereum
$2,502.40