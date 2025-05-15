Зеленський і Ердоган обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі
Київ • УНН
В Анкарі президенти України і Туреччини обговорили гарантії безпеки, зокрема в Чорному морі. Також йшлося про відбудову України за участі турецьких компаній.
В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом тет-а-тет, а також у розширеному форматі. Президенти детально обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це йдеться на сайті глави держави, пише УНН.
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Президент України подякував Президенту Туреччини за організацію можливості прямих переговорів із російською федерацією та підтримку повного, безумовного припинення вогню, досягнення тривалого та стійкого миру й важливості гарантій безпеки.
Під час зустрічі йшлося про співпрацю в межах коаліції охочих і реалізацію напрацьованих пропозицій. Глава Української держави також подякував Туреччині за готовність забезпечити моніторинг припинення вогню, зокрема на морі.
Президенти детально обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі. Окрема увага – морському розмінуванню в межах діяльності України, Туреччини, Болгарії та Румунії
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Зазначається, що серед інших важливих тем зустрічі – відбудова України та можлива участь турецьких компаній у цьому процесі. Глави держав приділили окрему увагу підготовці міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Туреччина буде представлена.
Крім того, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили розвиток двосторонньої співпраці між державами, зокрема в оборонній сфері.
Нагадаємо
У столиці Туреччини Анкарі завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського та турецького лідера Раджепа Таїпа Ердогана, яка проходила в Президентському комплексі.