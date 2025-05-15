Зеленський та Ердоган доєднаються до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган завтра, 16 травня, планують доєднатися до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії. Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Туреччині, передає УНН.

Ми проговорили з президентом Туреччини… завтра зранку ми з ним доєднаємося до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії. В місті Тирана. Ця зустріч була організована заздалегідь, там буде більше 40 лідерів. Це наші короткі плани на найближчий час - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У столиці Туреччини Анкарі завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського та турецького лідера Раджепа Таїпа Ердогана, яка проходила в Президентському комплексі.