Зеленский и Эрдоган присоединятся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 16 мая, планируют присоединиться к саммиту Европейского политического сообщества в Албании. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

Мы проговорили с президентом Турции… завтра утром мы с ним присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании. В городе Тирана. Эта встреча была организована заранее, там будет более 40 лидеров. Это наши короткие планы на ближайшее время - сказал Зеленский.

Напомним

В столице Турции Анкаре завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которая проходила в Президентском комплексе.