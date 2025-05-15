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Зеленский и Эрдоган присоединятся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом 16 мая присоединятся к саммиту Европейского политического сообщества в Тиране. Там будут присутствовать более 40 лидеров.

Зеленский и Эрдоган присоединятся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 16 мая, планируют присоединиться к саммиту Европейского политического сообщества в Албании. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

Мы проговорили с президентом Турции… завтра утром мы с ним присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании. В городе Тирана. Эта встреча была организована заранее, там будет более 40 лидеров. Это наши короткие планы на ближайшее время 

- сказал Зеленский.

Напомним

В столице Турции Анкаре завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которая проходила в Президентском комплексе.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Албания
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
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