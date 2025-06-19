Ізраїль погрожує ліквідацією Верховному лідеру Ірану після ракетного удару по лікарні поблизу Тель-Авіва

Міністр оборони Ізраїлю відкрито погрожує верховному лідеру Ірану, після того, як останній іранський ракетний обстріл пошкодив головну лікарню на півдні Ізраїлю і влучив у кілька інших житлових будинків поблизу Тель-Авіва.

Передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Ізраїль у четвер попередив, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати", після того, як в Ізраїлі, який став мішенню нових залпів іранських ракет, було уражено лікарню, а сотні людей отримали поранення.

Довідково

За даними ізраїльського міністерства охорони здоров'я, щонайменше 240 людей отримали поранення від іранських ракет, четверо з них - серйозні. Переважна більшість отримала незначні поранення, в тому числі понад 70 осіб з медичного центру "Сорока" в південному місті Бершеба.

Ізраїль погрожує главі Ірану

Після ударів міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац звинуватив Верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї та заявив, що військові "отримали вказівки та знають, що для досягнення всіх своїх цілей ця людина абсолютно не повинна продовжувати існувати".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив напад і пообіцяв відповісти, заявивши: "Ми стягнемо повну ціну з тиранів у Тегерані".

Додамо

Ескалація військового конфлікту між Іраном та Ізраїлем розпочалась минулої п'ятниці. Несподівана хвиля ізраїльських авіаударів вразила низку об'єктів на території Ірану.

Іранська правозахисна група, що базується у Вашингтоні, повідомила, що в Ірані загинуло щонайменше 639 людей, зокрема 263 цивільних, та понад 1300 отримали поранення.

Ізраїль окремо заявив про удар по іншому об'єкту навколо Натанза, який він описав як пов'язаний з ядерною програмою Ірану.

У відповідь Іран випустив понад 400 ракет та сотні безпілотників, вбивши щонайменше 24 людини в Ізраїлі та поранивши сотні.

Доповнення

Зазначимо, що офіційні особи США заявили, що президент Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю вбити Хаменеї.

Пізніше Трамп заявив, що планів вбивства іранського лідера немає, - "принаймні, поки що".

Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран. Але поки що очільник Білого дому утримується від його реалізації.

Удар по ядерному об’єкту в Ірані підтвердили у МАГАТЕ - радіаційної загрози немає