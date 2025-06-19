Удар по ядерному об’єкту в Ірані підтвердили у МАГАТЕ - радіаційної загрози немає
Київ • УНН
МАГАТЕ повідомило про ураження дослідницького реактора на важкій воді в Ірані, який перебував на стадії будівництва. Об'єкт не працював і не містив ядерного матеріалу, тому радіаційної загрози не було.
Дослідницький реактор на важкій воді, що розташований у Хондабі (Іран), був уражений, проте не функціонував і не містив ядерного матеріалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Міжнародного агентства з атомної енергії у мережі Х.
Деталі
У заяві МАГАТЕ зазначено, що об'єкт перебував у процесі будівництва.
МАГАТЕ має інформацію про те, що було уражено дослідницький реактор на важкій воді в Хондабі (колишній Арак), що знаходиться на стадії будівництва
Уточнюється, що об’єкт не становив радіаційної загрози.
Він не працював і не містив ядерного матеріалу, тому радіологічних наслідків не було
Водночас агентство не підтверджує влучання по іншому об'єкту на цьому майданчику.
Наразі МАГАТЕ не має інформації, яка б свідчила про ураження заводу з виробництва важкої води в Хондабі
Ізраїль завдав удар по недіючому ядерному реактору в Ірані19.06.25, 10:02 • 2532 перегляди