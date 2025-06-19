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Удар по ядерному об’єкту в Ірані підтвердили у МАГАТЕ - радіаційної загрози немає

Київ • УНН

 • 982 перегляди

МАГАТЕ повідомило про ураження дослідницького реактора на важкій воді в Ірані, який перебував на стадії будівництва. Об'єкт не працював і не містив ядерного матеріалу, тому радіаційної загрози не було.

Удар по ядерному об’єкту в Ірані підтвердили у МАГАТЕ - радіаційної загрози немає

Дослідницький реактор на важкій воді, що розташований у Хондабі (Іран), був уражений, проте не функціонував і не містив ядерного матеріалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Міжнародного агентства з атомної енергії у мережі Х.

Деталі

У заяві МАГАТЕ зазначено, що об'єкт перебував у процесі будівництва.

МАГАТЕ має інформацію про те, що було уражено дослідницький реактор на важкій воді в Хондабі (колишній Арак), що знаходиться на стадії будівництва

- йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що об’єкт не становив радіаційної загрози.

Він не працював і не містив ядерного матеріалу, тому радіологічних наслідків не було

- заявили у МАГАТЕ.

Водночас агентство не підтверджує влучання по іншому об'єкту на цьому майданчику.

Наразі МАГАТЕ не має інформації, яка б свідчила про ураження заводу з виробництва важкої води в Хондабі

- зазначено у повідомленні.

Ізраїль завдав удар по недіючому ядерному реактору в Ірані19.06.25, 10:02 • 2532 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Іран
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