Удар по ядерному об’єкту в Ірані підтвердили у МАГАТЕ - радіаційної загрози немає

Дослідницький реактор на важкій воді, що розташований у Хондабі (Іран), був уражений, проте не функціонував і не містив ядерного матеріалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Міжнародного агентства з атомної енергії у мережі Х.

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У заяві МАГАТЕ зазначено, що об'єкт перебував у процесі будівництва.

МАГАТЕ має інформацію про те, що було уражено дослідницький реактор на важкій воді в Хондабі (колишній Арак), що знаходиться на стадії будівництва - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що об’єкт не становив радіаційної загрози.

Він не працював і не містив ядерного матеріалу, тому радіологічних наслідків не було - заявили у МАГАТЕ.

Водночас агентство не підтверджує влучання по іншому об'єкту на цьому майданчику.

Наразі МАГАТЕ не має інформації, яка б свідчила про ураження заводу з виробництва важкої води в Хондабі - зазначено у повідомленні.

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