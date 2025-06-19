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Ізраїль завдав удар по недіючому ядерному реактору в Ірані

Київ • УНН

 • 810 перегляди

ВПС Ізраїлю атакували військові об'єкти в Ірані, включаючи недіючий ядерний реактор в Араку, що використовувався для виробництва плутонію. Також було вражено об'єкт розробки зброї в Натанзі та промислові підприємства.

Ізраїль завдав удар по недіючому ядерному реактору в Ірані

ВПС Ізраїлю за ніч завдали ударів по десятках військових цілей, включаючи непрацюючий ядерний реактор у районі Арака в Ірані, повідомили в Армії оборони Ізраїлю у четвер, пише УНН.

Деталі

У ніч на четвер 40 винищувачів ВПС Ізраїлю, за даними розвідувального управління Армії оборони Ізраїлю, завдали ударів по десятках військових цілей у Тегерані та інших районах по всьому Ірану, використовуючи понад 100 боєприпасів, зазначили у ЦАХАЛ.

"У межах ударів і в межах широких зусиль щодо запобігання одержанню іранським режимом ядерної зброї було завдано удару по ядерному реактору в районі Арака в Ірані, включаючи конструкцію ущільнення активної зони реактора, яка є ключовим компонентом у виробництві плутонію", - повідомили у ЦАХАЛ.

Будівництво реактора, як вказано, почалося 1997 року, але не було завершено через втручання міжнародної спільноти.

"Спочатку реактор призначався для збройового плутонію, здатного забезпечити розробку ядерної зброї. У світлі різних угод в останні роки іранський режим просунувся у своєму перепрофілюванні для виробництва низькосортного плутонію, який не підходить для ядерної зброї. Однак режим навмисно наказав не завершувати конверсію, яка б унеможливила її використання для ядерної зброї - щоб чинити тиск на Захід", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "удар був націлений на компонент, призначений для виробництва плутонію, щоб не допустити відновлення реактора та його використання для розробки ядерної зброї".

Окрім того, за повідомленням, "ВПС Ізраїлю завдали удару по об'єкту розробки ядерної зброї в районі Натанза". "На об'єкті знаходилися компоненти та спеціалізоване обладнання, що використовуються для просування розробки ядерної зброї, і там розміщувалися проекти, спрямовані на прискорення ядерної програми режиму", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових виробничих об'єктах, що належать іранському режиму, включаючи заводи з виробництва сировини, компонентів, що використовуються при збиранні балістичних ракет, та об'єктах з виробництва іранських систем ППО та ракет.

Окрім того, з повітря, як зазначається, були нейтралізовані батареї ППО, сховища ракет класу "земля-земля", системи радіолокаційного виявлення та обладнання виявлення, що належать іранському режиму.

Ізраїль уразив об'єкти з виробництва центрифуг та зброї в Ірані18.06.25, 09:39 • 3412 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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