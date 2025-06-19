Израиль нанес удар по недействующему ядерному реактору в Иране

ВВС Израиля за ночь нанесли удары по десяткам военных целей, включая неработающий ядерный реактор в районе Арака в Иране, сообщили в Армии обороны Израиля в четверг, пишет УНН.

Детали

В ночь на четверг 40 истребителей ВВС Израиля, следуя данным разведывательного управления Армии обороны Израиля, нанесли удары по десяткам военных целей в Тегеране и других районах по всему Ирану, используя более 100 боеприпасов, указали в ЦАХАЛ.

"В рамках ударов и в рамках широких усилий по предотвращению получения иранским режимом ядерного оружия был нанесен удар по ядерному реактору в районе Арака в Иране, включая конструкцию уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония", - сообщили в ЦАХАЛ.

Строительство реактора, как указано, началось в 1997 году, но не было завершено из-за вмешательства международного сообщества.

"Изначально реактор предназначался для оружейного плутония, способного обеспечить разработку ядерного оружия. В свете различных соглашений в последние годы иранский режим продвинулся в своем перепрофилировании для производства низкосортного плутония, который не подходит для ядерного оружия. Однако режим намеренно приказал не завершать конверсию, которая сделала бы невозможным его использование для ядерного оружия - чтобы оказать давление на Запад", - говорится в сообщении.

Как указано, "удар был нацелен на компонент, предназначенный для производства плутония, чтобы не допустить восстановления реактора и его использования для разработки ядерного оружия".

Кроме того, по сообщению, "ВВС Израиля нанесли удар по объекту разработки ядерного оружия в районе Натанза". "На объекте находились компоненты и специализированное оборудование, используемые для продвижения разработки ядерного оружия, и там размещались проекты, направленные на ускорение ядерной программы режима", - сказано в сообщении.

Также указано, что ВВС Израиля нанесли удары по военным производственным объектам, принадлежащим иранскому режиму, включая заводы по производству сырья, компоненты, используемые при сборке баллистических ракет, и объекты по производству иранских систем ПВО и ракет.

Кроме того, с воздуха, как отмечается, были нейтрализованы батареи ПВО, хранилища ракет класса "земля-земля", системы радиолокационного обнаружения и оборудование выявления, принадлежащие иранскому режиму.

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