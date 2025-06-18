Израиль поразил объекты по производству центрифуг и оружия в Иране

Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту по производству центрифуг и нескольким объектам по производству оружия в Иране, сообщили в ЦАХАЛ утром 18 июня, пишет УНН.

Детали

"За последние несколько часов более 50 истребителей ВВС Израиля осуществили серию разведывательных ударов по военным целям в районе Тегерана", - сообщили в ЦАХАЛ.

"В рамках широкомасштабных усилий по противодействию проекту разработки ядерного оружия Ирана ВВС Израиля нанесли удар по объекту, используемому для производства центрифуг в Тегеране, который был разработан, чтобы позволить иранскому режиму расширить масштабы и скорость обогащения урана для разработки ядерного оружия", - отметили в Армии обороны Израиля.

ВВС Израиля, как сообщается, также нанесли удары "по нескольким объектам по производству оружия ночью, включая объект, используемый для производства сырья и компонентов для сборки ракет класса "земля-земля", которые иранский режим запускал и продолжает запускать в направлении Государства Израиль". Кроме того, как отмечается, был нанесен удар "по объекту производства компонентов ракет класса "земля-воздух", предназначенных для атаки самолетов".

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