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Удар по ядерному объекту в Иране подтвердили в МАГАТЭ - радиационной угрозы нет

Киев • УНН

 • 578 просмотра

МАГАТЭ сообщило о поражении исследовательского реактора на тяжелой воде в Иране, который находился на стадии строительства. Объект не работал и не содержал ядерного материала, поэтому радиационной угрозы не было.

Удар по ядерному объекту в Иране подтвердили в МАГАТЭ - радиационной угрозы нет

Тяжеводный исследовательский реактор, расположенный в Хондабе (Иран), был поражен, однако он не функционировал и не содержал ядерных материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Международного агентства по атомной энергии в сети Х.

Детали

В заявлении МАГАТЭ указано, что объект находился в процессе строительства.

МАГАТЭ имеет информацию о том, что был поражен тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), находящийся на стадии строительства

- говорится в сообщении.

Уточняется, что объект не представлял радиационной угрозы.

Он не работал и не содержал ядерных материалов, поэтому радиологических последствий не было

- заявили в МАГАТЭ.

В то же время агентство не подтверждает попадания по другому объекту на этой площадке.

В настоящее время МАГАТЭ не располагает информацией, которая бы свидетельствовала о поражении завода по производству тяжелой воды в Хондабе

- отмечено в сообщении.

Израиль нанес удар по недействующему ядерному реактору в Иране19.06.25, 10:02 • 2494 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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