Удар по ядерному объекту в Иране подтвердили в МАГАТЭ - радиационной угрозы нет
Киев • УНН
МАГАТЭ сообщило о поражении исследовательского реактора на тяжелой воде в Иране, который находился на стадии строительства. Объект не работал и не содержал ядерного материала, поэтому радиационной угрозы не было.
Тяжеводный исследовательский реактор, расположенный в Хондабе (Иран), был поражен, однако он не функционировал и не содержал ядерных материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Международного агентства по атомной энергии в сети Х.
Детали
В заявлении МАГАТЭ указано, что объект находился в процессе строительства.
МАГАТЭ имеет информацию о том, что был поражен тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), находящийся на стадии строительства
Уточняется, что объект не представлял радиационной угрозы.
Он не работал и не содержал ядерных материалов, поэтому радиологических последствий не было
В то же время агентство не подтверждает попадания по другому объекту на этой площадке.
В настоящее время МАГАТЭ не располагает информацией, которая бы свидетельствовала о поражении завода по производству тяжелой воды в Хондабе
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