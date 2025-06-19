Израиль угрожает ликвидацией Верховному лидеру Ирана после ракетного удара по больнице вблизи Тель-Авива

Министр обороны Израиля открыто угрожает верховному лидеру Ирана после того, как последний иранский ракетный обстрел повредил главную больницу на юге Израиля и поразил несколько других жилых домов вблизи Тель-Авива.

Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Израиль в четверг предупредил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи "не может продолжать существовать", после того как в Израиле, который стал мишенью новых залпов иранских ракет, была поражена больница, а сотни людей получили ранения.

Справочно

По данным израильского министерства здравоохранения, по меньшей мере 240 человек получили ранения от иранских ракет, четверо из них — серьезные. Подавляющее большинство получили незначительные ранения, в том числе более 70 человек из медицинского центра "Сорока" в южном городе Бершеба.

Израиль угрожает главе Ирана

После ударов министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и заявил, что военные "получили указания и знают, что для достижения всех своих целей этот человек абсолютно не должен продолжать существовать".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение и пообещал ответить, заявив: "Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране".

Добавим

Эскалация военного конфликта между Ираном и Израилем началась в прошлую пятницу. Неожиданная волна израильских авиаударов поразила ряд объектов на территории Ирана.

Иранская правозащитная группа, базирующаяся в Вашингтоне, сообщила, что в Иране погибло по меньшей мере 639 человек, из них 263 гражданских, и более 1300 получили ранения.

Израиль отдельно заявил об ударе по другому объекту вокруг Натанза, который он описал как связанный с ядерной программой Ирана.

В ответ Иран выпустил более 400 ракет и сотни беспилотников, убив по меньшей мере 24 человека в Израиле и ранив сотни.

Дополнение

Отметим, что официальные лица США заявили, что президент Дональд Трамп наложил вето на план Израиля убить Хаменеи.

Позднее Трамп заявил, что планов убийства иранского лидера нет, — "по крайней мере, пока".

Также президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран. Но пока глава Белого дома воздерживается от его реализации.

Удар по ядерному объекту в Иране подтвердили в МАГАТЭ - радиационной угрозы нет