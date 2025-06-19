Израиль угрожает ликвидацией Верховному лидеру Ирана после ракетного удара по больнице вблизи Тель-Авива

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
14:14 • 11180 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
13:56 • 27868 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
13:07 • 30083 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
11:44 • 39426 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 102328 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 58214 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 142257 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 197355 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 93602 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 129837 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
42%
746мм
Популярные новости
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 159227 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов19 июня, 08:27 • 58251 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 122790 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 64052 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 51667 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 52865 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 65338 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 102289 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 124153 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 160459 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони14:51 • 11376 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 21365 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 171711 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 220379 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 223110 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

Израиль угрожает ликвидацией Верховному лидеру Ирана после ракетного удара по больнице вблизи Тель-Авива

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Министр обороны Израиля заявил, что Али Хаменеи «больше не должен существовать» после того, как иранские ракеты повредили больницу и ранили более 200 человек.

Израиль угрожает ликвидацией Верховному лидеру Ирана после ракетного удара по больнице вблизи Тель-Авива

Министр обороны Израиля открыто угрожает верховному лидеру Ирана после того, как последний иранский ракетный обстрел повредил главную больницу на юге Израиля и поразил несколько других жилых домов вблизи Тель-Авива.

Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Израиль в четверг предупредил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи "не может продолжать существовать", после того как в Израиле, который стал мишенью новых залпов иранских ракет, была поражена больница, а сотни людей получили ранения.

Справочно

По данным израильского министерства здравоохранения, по меньшей мере 240 человек получили ранения от иранских ракет, четверо из них — серьезные. Подавляющее большинство получили незначительные ранения, в том числе более 70 человек из медицинского центра "Сорока" в южном городе Бершеба.

Израиль угрожает главе Ирана

После ударов министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и заявил, что военные "получили указания и знают, что для достижения всех своих целей этот человек абсолютно не должен продолжать существовать".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение и пообещал ответить, заявив: "Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране".

Добавим

Эскалация военного конфликта между Ираном и Израилем началась в прошлую пятницу. Неожиданная волна израильских авиаударов поразила ряд объектов на территории Ирана. 

Иранская правозащитная группа, базирующаяся в Вашингтоне, сообщила, что в Иране погибло по меньшей мере 639 человек, из них 263 гражданских, и более 1300 получили ранения. 

Израиль отдельно заявил об ударе по другому объекту вокруг Натанза, который он описал как связанный с ядерной программой Ирана.

В ответ Иран выпустил более 400 ракет и сотни беспилотников, убив по меньшей мере 24 человека в Израиле и ранив сотни.

Дополнение

Отметим, что официальные лица США заявили, что президент Дональд Трамп наложил вето на план Израиля убить Хаменеи. 

Позднее Трамп заявил, что планов убийства иранского лидера нет, — "по крайней мере, пока".

Также президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран. Но пока глава Белого дома воздерживается от его реализации. 

Удар по ядерному объекту в Иране подтвердили в МАГАТЭ - радиационной угрозы нет19.06.25, 15:53 • 1738 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Тель-Авив
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9