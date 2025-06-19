В Белом доме подтвердили, что Иран и США провели прямые переговоры

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Леветт подтвердила, что специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с момента начала нанесения Израилем ударов по Ирану на прошлой неделе. Об этом она сказала во время брифинга, передает УНН.

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По ее словам, контакты Соединенных Штатов и Ирана продолжаются.

Что касается контактов между Соединенными Штатами и иранцами, я могу подтвердить, что они продолжаются. Мы провели с ними шесть раундов переговоров как непрямых, так и прямых - сказала Леветт.

Напомним

Дипломаты, осведомленные о ситуации, сообщили Reuters, что во время этих переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки, которые начались 13 июня.

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