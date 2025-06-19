В Белом доме подтвердили, что Иран и США провели прямые переговоры
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что посланник США Стив Виткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи контактировали по телефону. Контакты продолжаются, состоялось шесть раундов переговоров.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Леветт подтвердила, что специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с момента начала нанесения Израилем ударов по Ирану на прошлой неделе. Об этом она сказала во время брифинга, передает УНН.
Детали
По ее словам, контакты Соединенных Штатов и Ирана продолжаются.
Что касается контактов между Соединенными Штатами и иранцами, я могу подтвердить, что они продолжаются. Мы провели с ними шесть раундов переговоров как непрямых, так и прямых
Напомним
Дипломаты, осведомленные о ситуации, сообщили Reuters, что во время этих переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки, которые начались 13 июня.
Две недели дал Трамп Ирану, а затем примет решение об ударе - Белый дом19.06.25, 21:29 • 1010 просмотров