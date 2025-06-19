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Две недели дал Трамп Ирану, а затем примет решение об ударе - Белый дом

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель примет решение о возможных ударах по Ирану. Решение зависит от шансов на успех переговоров с Тегераном. Иранское руководство предупредило США о серьезных последствиях военного вмешательства.

Две недели дал Трамп Ирану, а затем примет решение об ударе - Белый дом

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану, в течение двух недель. Заявление американского президента озвучила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Детали

По мнению Трампа, вероятность переговоров с Тегераном все еще существует.

Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение в течение ближайших двух недель

- передала Левитт слова американского лидера.

Как сообщило ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп согласился с планами нанесения удара по Ирану, однако пока не отдал окончательного приказа. Он заявил своим советникам, что поддерживает подготовку к атаке, и решил отложить решение, чтобы дать шанс дипломатии и убедиться, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Тем временем, в ответ на возможные угрозы Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил Вашингтон, что любое военное вмешательство против Ирана "неизбежно обернется серьезными и необратимыми последствиями для США".

Трамп считает, что вывод из строя ядерного объекта в иранском Фордо необходим - СМИ19.06.25, 20:53 • 1430 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Али Хаменеи
Белый дом
Дональд Трамп
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Иран
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