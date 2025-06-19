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Трамп считает, что вывод из строя ядерного объекта в иранском Фордо необходим - СМИ

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Президент США Дональд Трамп видит необходимость в выводе из строя иранского ядерного объекта в Фордо из-за риска быстрого производства оружия. Он одобрил планы нападения, но окончательное решение об ударе еще не принято.

Трамп считает, что вывод из строя ядерного объекта в иранском Фордо необходим - СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что вывод ядерного объекта в иранском Фордо необходим из-за риска производства оружия в относительно короткий промежуток времени. Об этом пишет издание CBS News со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Трампа проинформировали как о рисках, так и о преимуществах бомбардировки Фордо, наиболее защищенного ядерного объекта Ирана, и его мнение заключается в том, что вывод его из строя необходим из-за риска производства оружия в относительно короткий промежуток времени.

Он считает, что у него нет особого выбора. Закончить работу означает уничтожить Фордо

- сказал источник издания.

Издание со ссылкой на источники также отмечает, что Трамп одобрил планы нападения на Иран во вторник вечером, но еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар по стране и официально ли присоединиться к воздушной кампании Израиля.

По словам источников, Трамп отложил решение о нанесении удара до тех пор, пока Тегеран не согласится отказаться от своей ядерной программы.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран. Но пока воздерживается от его реализации.

Впоследствии Трамп заявил, что журналисты The Wall Street Journal не имеют никакого представления о его планах относительно Ирана. Это ответ на публикацию издания об одобрении удара по Ирану без окончательного приказа.

Павел Башинский

Павел Башинский

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