Трамп вважає, що виведення з ладу ядерного об'єкту в іранському Фордо є необхідним - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп вважає, що виведення ядерного об'єкту в іранському Фордо є необхідним через ризик виробництва зброї за відносно короткий проміжок часу. Про це пише видання CBS News з посиланням на джерела, передає УНН.

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Як пише видання, Трампа проінформували як про ризики, так і про переваги бомбардування Фордо, найбільш захищеного ядерного об'єкту Ірану, і його думка полягає в тому, що виведення його з ладу є необхідним через ризик виробництва зброї за відносно короткий проміжок часу.

Він вважає, що у нього немає особливого вибору. Закінчити роботу означає знищити Фордо - сказало джерело видання.

Видання з посиланням на джерела також зазначає, що Трамп схвалив плани нападу на Іран у вівторок ввечері, але ще не прийняв остаточного рішення про те, чи завдавати удару по країні і чи офіційно приєднатися до повітряної кампанії Ізраїлю.

За словами джерел, Трамп відклав рішення про нанесення удару до тих пір, поки Тегеран не погодиться відмовитися від своєї ядерної програми.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран. Але поки що утримується від його реалізації.

Згодом Трамп заявив, що журналісти The Wall Street Journal не мають жодного уявлення про його плани стосовно Ірану. Це відповідь на публікацію видання про схвалення удару по Ірану без остаточного наказу.