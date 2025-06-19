Плани США на удари по Ірану: Трамп відреагував на публікацію The Wall Street Journal

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на публікацію The Wall Street Journal стосовно удару по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа в соцмережі Truth Social.

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На сайті The Wall Street Journal з’явилась публікація про те, що Дональд Трамп нібито схвалив план військового удару по Ірану, але поки не наказав привести його в дію.

У випадку атаки головною метою США стане іранський завод зі збагачення урану в Фордо. Він прихований під горою і, як вважають військові експерти, знаходиться поза досяжністю будь-яких бомб, крім найпотужніших – GBU-57A.

У відповідь Трамп написав, що журналісти "уявлення не мають про те, що він хоче зробити з Іраном".

The Wall Street Journal гадки не має, що я думаю з приводу Ірану – написав президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп схвалив плани атаки на Іран, але відкладає її реалізацію, спостерігаючи за реакцією Тегерана щодо ядерної програми.