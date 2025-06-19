Плани США на удари по Ірану: Трамп відреагував на публікацію The Wall Street Journal
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що журналісти The Wall Street Journal не мають жодного уявлення про його плани стосовно Ірану. Це відповідь на публікацію видання про схвалення удару по Ірану без остаточного наказу.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на публікацію The Wall Street Journal стосовно удару по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа в соцмережі Truth Social.
Деталі
На сайті The Wall Street Journal з’явилась публікація про те, що Дональд Трамп нібито схвалив план військового удару по Ірану, але поки не наказав привести його в дію.
У випадку атаки головною метою США стане іранський завод зі збагачення урану в Фордо. Він прихований під горою і, як вважають військові експерти, знаходиться поза досяжністю будь-яких бомб, крім найпотужніших – GBU-57A.
У відповідь Трамп написав, що журналісти "уявлення не мають про те, що він хоче зробити з Іраном".
The Wall Street Journal гадки не має, що я думаю з приводу Ірану
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп схвалив плани атаки на Іран, але відкладає її реалізацію, спостерігаючи за реакцією Тегерана щодо ядерної програми.