Планы США по ударам по Ирану: Трамп отреагировал на публикацию The Wall Street Journal
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты The Wall Street Journal не имеют никакого понятия о его планах в отношении Ирана. Это ответ на публикацию издания об одобрении удара по Ирану без окончательного приказа.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на публикацию The Wall Street Journal относительно удара по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.
Детали
На сайте The Wall Street Journal появилась публикация о том, что Дональд Трамп якобы одобрил план военного удара по Ирану, но пока не приказал привести его в действие.
В случае атаки главной целью США станет иранский завод по обогащению урана в Фордо. Он скрыт под горой и, как считают военные эксперты, находится вне досягаемости каких-либо бомб, кроме самых мощных – GBU-57A.
В ответ Трамп написал, что журналисты "представления не имеют о том, что он хочет сделать с Ираном".
The Wall Street Journal понятия не имеет, что я думаю по поводу Ирана
Напомним
Президент США Дональд Трамп одобрил планы атаки на Иран, но откладывает ее реализацию, наблюдая за реакцией Тегерана относительно ядерной программы.