Два тижні дав Трамп Ірану, а потім ухвалить рішення щодо удару - Білий дім

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про те, чи Сполучені Штати будуть завдавати ударів по Ірану, протягом двох тижнів. Заяву американського президента озвучила на брифінгу прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.

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На думку Трампа, ймовірність переговорів із Тегераном все ще є.

Виходячи з того факту, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому, я ухвалю рішення протягом найближчих двох тижнів - передала Левітт слова американського лідера.

Як повідомило раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, Трамп погодився з планами нанесення удару по Ірану, однак поки не віддав остаточного наказу. Він заявив своїм радникам, що підтримує підготовку до атаки, та вирішив відкласти рішення, аби дати шанс дипломатії й переконатися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Тим часом, у відповідь на можливі загрози Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив Вашингтон, що будь-яке військове втручання проти Ірану "неминуче обернеться серйозними і незворотними наслідками для США".

Трамп вважає, що виведення з ладу ядерного об'єкту в іранському Фордо є необхідним - ЗМІ