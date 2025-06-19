Два тижні дав Трамп Ірану, а потім ухвалить рішення щодо удару - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп протягом двох тижнів ухвалить рішення щодо можливих ударів по Ірану. Рішення залежить від шансів на успіх переговорів з Тегераном. Іранське керівництво попередило США про серйозні наслідки військового втручання.
Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про те, чи Сполучені Штати будуть завдавати ударів по Ірану, протягом двох тижнів. Заяву американського президента озвучила на брифінгу прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.
Деталі
На думку Трампа, ймовірність переговорів із Тегераном все ще є.
Виходячи з того факту, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому, я ухвалю рішення протягом найближчих двох тижнів
Як повідомило раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, Трамп погодився з планами нанесення удару по Ірану, однак поки не віддав остаточного наказу. Він заявив своїм радникам, що підтримує підготовку до атаки, та вирішив відкласти рішення, аби дати шанс дипломатії й переконатися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
Тим часом, у відповідь на можливі загрози Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив Вашингтон, що будь-яке військове втручання проти Ірану "неминуче обернеться серйозними і незворотними наслідками для США".
Трамп вважає, що виведення з ладу ядерного об'єкту в іранському Фордо є необхідним - ЗМІ 19.06.25, 20:53 • 1620 переглядiв