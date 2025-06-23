Трамп заговорил о смене режима в Тегеране: "Сделаем Иран снова великим"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает смены власти в Иране и назвал способ предотвращения такого сценария. Об этом информирует УНН <\/b> со ссылкой на страницу Главы Белого дома в социальной сети Truth Social<\/a>

Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ, то почему бы его не сменить? МИГА!!! - говорится в сообщении Трампа.

Напомним, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали<\/a> ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас гораздо безопаснее". Но Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки<\/a>.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал<\/a> Axios, что администрация Трампа заранее сообщила Израилю об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил<\/a>, что авиаудары США по Ирану были "невероятным и ошеломляющим успехом", уничтожив ядерную программу страны. Операция, выполненная по приказу Трампа, была направлена только на ядерные объекты, а не на войска или людей Ирана.

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