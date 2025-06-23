Трамп заговорил о смене режима в Тегеране: "Сделаем Иран снова великим"
Киев • УНН
Дональд Трамп не исключает смены власти в Иране, если действующий режим не сможет "СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ". Атака США на ядерные объекты Ирана завершилась, сообщил Трамп, сделав Израиль безопаснее.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает смены власти в Иране и назвал способ предотвращения такого сценария. Об этом информирует УНН <\/b> со ссылкой на страницу Главы Белого дома в социальной сети Truth Social<\/a>
Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ, то почему бы его не сменить? МИГА!!!
Напомним, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали<\/a> ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.
Глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас гораздо безопаснее". Но Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки<\/a>.
Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал<\/a> Axios, что администрация Трампа заранее сообщила Израилю об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил<\/a>, что авиаудары США по Ирану были "невероятным и ошеломляющим успехом", уничтожив ядерную программу страны. Операция, выполненная по приказу Трампа, была направлена только на ядерные объекты, а не на войска или людей Ирана.
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