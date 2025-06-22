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Трамп звернувся до американців із заявою після ударів по ядерних об’єктах Ірану: основні тези

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США успішно здійснили авіаудари по трьох ядерних об'єктах Ірану: Фордо, Натанзі та Ісфахані, з метою знищення іранської програми збагачення урану. За його словами, попереду на Іран чекатимуть ще більш руйнівні атаки, якщо країна не “шукатиме миру”.

Трамп звернувся до американців із заявою після ударів по ядерних об’єктах Ірану: основні тези

На Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки. Про це у зверненні до нації після ударів по трьох іранських ядерних об’єктах заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Сполученні Штаті провели успішні масштабні авіаудари по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Всі чули ці назви протягом багатьох років, коли вони будували це жахливо руйнівне підприємство

- сказав глава Білого дому.

Він підкреслив, що ці удари мали на меті повністю знищити іранську програму збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку "держави-спонсора тероризму номер один у світі".

Сьогодні я можу заявити всьому світу: ці удари стали видатним військовим успіхом. Ядерні об’єкти Ірану були повністю знищені

- підкреслив Трамп.

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Водночас він попередив, що тепер Тегеран "змушений шукати миру".

Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть ще більш руйнівними

- резюмував президент США.

Він додав, що "буде або мир, або трагедія для Ірану".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

Тим часом в Ірані заявили, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Водночас іранське атомне агентство засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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