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Трамп обратился к американцам с заявлением после ударов по ядерным объектам Ирана: основные тезисы

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США успешно осуществили авиаудары по трем ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанзу и Исфахану, с целью уничтожения иранской программы обогащения урана. По его словам, впереди Иран будут ждать еще более разрушительные атаки, если страна не будет "искать мира".

Трамп обратился к американцам с заявлением после ударов по ядерным объектам Ирана: основные тезисы

Иран может ожидать новых, еще более масштабных атак. Об этом в обращении к нации после ударов по трем иранским ядерным объектам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Соединенные Штаты провели успешные масштабные авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзу и Исфахану.

Все слышали эти названия в течение многих лет, когда они строили это ужасно разрушительное предприятие

- сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что эти удары имели целью полностью уничтожить иранскую программу обогащения урана и положить конец ядерной угрозе со стороны "государства-спонсора терроризма номер один в мире".

Сегодня я могу заявить всему миру: эти удары стали выдающимся военным успехом. Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены

- подчеркнул Трамп.

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В то же время он предупредил, что Тегеран "вынужден искать мира".

Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут еще более разрушительными

- резюмировал президент США.

Он добавил, что "будет либо мир, либо трагедия для Ирана".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Тем временем в Иране заявили, что вывезли все критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. В то же время иранское атомное агентство осудило удары США, пообещав "никогда" не останавливать свою ядерную программу.

В ООН сделали срочное заявление по поводу ударов США по Ирану22.06.25, 06:46 • 1144 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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