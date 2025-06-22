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В ООН сделали срочное заявление по поводу ударов США по Ирану

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность по поводу военных действий США против Ирана, которые он назвал опасной эскалацией. Он предостерегает от катастрофических последствий для региона и мира и призывает к деэскалации и дипломатическому решению.

В ООН сделали срочное заявление по поводу ударов США по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

По словам Гутерриша, это опасная эскалация в регионе, который "уже находится на грани", и прямая угроза международному миру и безопасности.

Возрастает риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира

- отметил генсек НАТО.

Он призвал государства-члены конфликта снизить эскалацию и выполнять свои обязательства согласно Уставу ООН и другим нормам международного права.

"В этот опасный час очень важно избежать спирали хаоса. Военного решения нет. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – мир", - резюмировал Гутерриш.

США не смогли "дозвониться" до лидера Ирана для проведения переговоров - Axios21.06.25, 23:38 • 2128 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Тем временем в Иране заявили, что вывезли все критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. В то же время иранское атомное агентство осудило удары США, пообещав "никогда" не останавливать свою ядерную программу.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана "изменит историю".

США развернули стелс-бомбардировщики B-2 на фоне напряженности вокруг Ирана - СМИ21.06.25, 13:00 • 11790 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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