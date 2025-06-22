Удар США по Ірану: з'явилась реакція Ізраїлю

Рішення президента США Дональда Трампа завдати удару по ядерних об'єктах Ірану "змінить історію". Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє УНН.

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Він привітав "сміливе рішення" Трампа вдарити по ядерних об’єктах Ірану "з приголомшливою та праведною силою".

Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, потім приходить мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою - сказав Нетаньяху.

Він також зазначив, що у своїй операції проти Ірану Ізраїль зробив "справді дивовижні речі", але в сьогоднішніх діях проти ядерних об’єктів Ірану "Америка справді була неперевершеною".

Вона зробила те, чого не змогла б зробити жодна інша країна на землі. В історії буде записано, що президент Трамп діяв, щоб відмовити найнебезпечнішому режиму у світі, у найнебезпечнішій зброї у світі - підкреслив глава ізраїльського уряду.

Він додав, що лідерство Трампа "створило стрижень історії, який може допомогти привести Близький Схід та решту світу до майбутнього процвітання та миру".

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Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

Тим часом в Ірані заявили, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Водночас іранське атомне агентство засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму.

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