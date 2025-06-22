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Удар США по Ирану: появилась реакция Израиля

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана "изменит историю". США успешно атаковали три ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан, сообщив об этом Израилю заранее.

Удар США по Ирану: появилась реакция Израиля

Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана "изменит историю". Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН.

Детали

Он приветствовал "смелое решение" Трампа ударить по ядерным объектам Ирана "с ошеломляющей и праведной силой".

Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, потом приходит мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой

- сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что в своей операции против Ирана Израиль сделал "действительно удивительные вещи", но в сегодняшних действиях против ядерных объектов Ирана "Америка действительно была непревзойденной".

Она сделала то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна на земле. В истории будет записано, что президент Трамп действовал, чтобы отказать самому опасному режиму в мире, в самом опасном оружии в мире

- подчеркнул глава израильского правительства.

Он добавил, что лидерство Трампа "создало стержень истории, который может помочь привести Ближний Восток и остальной мир к будущему процветания и мира".

МАГАТЭ подтвердило поражение Израилем ядерного объекта в иранском Исфахане: что известно21.06.25, 21:58 • 3228 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Тем временем в Иране заявили, что вывезли все критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. В то же время иранское атомное агентство осудило удары США, пообещав "никогда" не останавливать свою ядерную программу.

США не смогли "дозвониться" до лидера Ирана для проведения переговоров - Axios21.06.25, 23:38 • 1848 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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