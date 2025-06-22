Удар США по ядерних об'єктах Ірану: США заздалегідь повідомили Ізраїль про атаку - Axios

Президент США Дональд Трамп, який оголосив про "дуже успішні атаки" по Ірану, дав перший коментар для ЗМІ з цього приводу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під час короткої телефонної розмови з Axios глава Білого дому заявив, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший".

Він планує виступити зі зверненням до нації о 22:00 за східним часом (5:00 за Києвом - ред.) - йдеться у статті.

Між тим неназваний ізраїльський чиновник розповів виданню, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

Інший високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив виданню, що для удару використовувалися стелс-бомбардувальники B-2.

МАГАТЕ підтвердило враження Ізраїлем ядерного об'єкту в іранському Ісфахані: що відомо

Тим часом NBC News із посиланням на кілька високопоставлених чиновників Білого дому повідомляє, що Трамп під час звернення до громадян заявить, що США наразі не планують додаткових ударів по Ірану.

Офіційні особи заявили, що Трамп сподівається, що ці удари підштовхнуть Іран до переговорів, оскільки він тисне на його лідерів, щоб вони уклали угоду, яка покладе край цій війні - пише видання.

ЗМІ додає, що Трамп у короткому коментарі назвав удари по Ірану "повним і абсолютним успіхом".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

США розгорнули стелс-бомбардувальники B-2 на тлі напруженості навколо Ірану - ЗМІ