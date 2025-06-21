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МАГАТЕ підтвердило враження Ізраїлем ядерного об'єкту в іранському Ісфахані: що відомо

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

МАГАТЕ підтвердило удар Ізраїлю по ядерному об'єкту в Ісфахані, вражено цех з виробництва центрифуг. Це третій подібний об'єкт, атакований Ізраїлем за останній тиждень.

МАГАТЕ підтвердило враження Ізраїлем ядерного об'єкту в іранському Ісфахані: що відомо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило факт удару по Ізраїлем по ядерному об'єкту в Ісфахані. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки було вражено цех з виробництва центрифуг.

Третій подібний об'єкт, який став ціллю нападів Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану за останній тиждень

- зазначив Гроссі.

У середу МАГАТЕ підтвердило ураження двох об'єктів з виробництва центрифуг в Ірані, які раніше перебували під моніторингом агентства. Зазначено, що було атаковано цех TESA в Караджі та Тегеранський дослідницький центр.

Нагадаємо

У суботу ізраїльські повідомили, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей в Ірані, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані, чотири підготовлені ракетні пускові установки та військові об'єкти. Було задіяно близько 50 винищувачів, скинуто 150 боєприпасів, що завдало значних збитків іранській виробничій здатності.

Військові кажуть, що це завдало "значних збитків" можливостям Ірану з виробництва центрифуг.

МАГАТЕ повідомляє, що в Хондабі пошкоджено ключові будівлі іранського ядерного комплексу 20.06.25, 14:02 • 2708 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Тегеран
Іран
Tesla
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