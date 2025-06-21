МАГАТЕ підтвердило враження Ізраїлем ядерного об'єкту в іранському Ісфахані: що відомо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило факт удару по Ізраїлем по ядерному об'єкту в Ісфахані. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє УНН.

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За його словами, внаслідок атаки було вражено цех з виробництва центрифуг.

Третій подібний об'єкт, який став ціллю нападів Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану за останній тиждень - зазначив Гроссі.

У середу МАГАТЕ підтвердило ураження двох об'єктів з виробництва центрифуг в Ірані, які раніше перебували під моніторингом агентства. Зазначено, що було атаковано цех TESA в Караджі та Тегеранський дослідницький центр.

Нагадаємо

У суботу ізраїльські повідомили, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей в Ірані, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані, чотири підготовлені ракетні пускові установки та військові об'єкти. Було задіяно близько 50 винищувачів, скинуто 150 боєприпасів, що завдало значних збитків іранській виробничій здатності.

Військові кажуть, що це завдало "значних збитків" можливостям Ірану з виробництва центрифуг.

МАГАТЕ повідомляє, що в Хондабі пошкоджено ключові будівлі іранського ядерного комплексу