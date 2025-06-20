МАГАТЕ повідомляє, що в Хондабі пошкоджено ключові будівлі ядерного комплексу

В Ірані, на території комплексу Хондаб, у складі якого дослідницький реактор на важкій воді, за даними Міжнародного агентства з атомної енергії пошкоджено зокрема дистиляційну установку. Передає УНН із посиланням на IAEA - International Atomic Energy Agency.

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Зазначається, що міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжує уважно стежити та оцінювати ситуацію щодо ізраїльських атак на ядерні об'єкти в Ісламській Республіці Іран.

Наразі МАГАТЕ має інформацію про те, що ключові будівлі на дослідницькому об'єкті з виробництва важкої води в Хондабі в Ірані були пошкоджені в результаті ізраїльських ударів, включаючи дистиляційну установку. Про це ідеться у дописі, що було опубліковано у мережі X.

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Інспектори МАГАТЕ залишаються присутніми в Ірані, готові до розгортання на ядерних об'єктах, коли це можливо, - сказав генеральний директор агентства Гроссі.

Він також наголосив, що готовий "негайно вирушити в подорож і взаємодіяти з усіма відповідними сторонами".

Військова ескалація загрожує життю, збільшує ймовірність радіоактивного викиду із серйозними наслідками для людей та навколишнього середовища та затримує необхідну роботу з дипломатичного вирішення питання довгострокової гарантії того, що Іран не отримає ядерної зброї - попередив керівник МАГАТЕ.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що за даними розвідки США - Іран не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи Іран досі ядерну програму після ізраїльських ударів по країні, і не впевнений, що переговори відбудуться на цих вихідних.