Трамп заявив, що ядерний статус Ірану є невизначеним, і не впевнений, що переговори відбудуться на цих вихідних

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи Іран досі ядерну програму після ізраїльських ударів по країні, і не впевнений, що переговори відбудуться на цих вихідних.

Про це Трамп заявив в телефонні розмові з журналістами Reuters та NBC News, передає УНН.

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Ми все знали, і я намагався врятувати Іран від приниження і смерті. Я дуже сильно намагався врятувати їх, тому що я б дуже хотів, щоб угода була укладена. Вони все ще можуть домовитися, ще не пізно. Ми були дуже близькі з Ізраїлем. Ми їхній союзник номер один на сьогоднішній день. Побачимо, що станеться - сказав Трамп Reuters.

Окрім того, він заявив виданню, що не знає, чи Іран досі ядерну програму після ізраїльських ударів по країні.

Ніхто не знає. Це був дуже руйнівний удар - додав Трамп.

В телефонній розмові з журналістами NBC News Трамп повторив, що Іран "може мати ще одну можливість" укласти ядерну угоду, і натякнув, що іранці звертаються до нього.

Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може з'явитися ще одна можливість. Побачимо. Вони дзвонять мені, щоб поговорити - сказав Трамп.

Коли його попросили назвати тих, хто дзвонить, він відповів:

Ті ж люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них вже мертві - відповів Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що США підтримують Ізраїль, і назвав удари по Ірану минулої ночі "дуже успішною атакою".

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.