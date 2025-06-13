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Трамп заявив, що ядерний статус Ірану є невизначеним, і не впевнений, що переговори відбудуться на цих вихідних

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не знає, чи має Іран ядерну програму. Він натякнув, що Іран може мати ще одну можливість укласти ядерну угоду.

Трамп заявив, що ядерний статус Ірану є невизначеним, і не впевнений, що переговори відбудуться на цих вихідних

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи Іран досі ядерну програму після ізраїльських ударів по країні, і не впевнений, що переговори відбудуться на цих вихідних.

Про це Трамп заявив в телефонні розмові з журналістами Reuters та NBC News, передає УНН.

Деталі

Ми все знали, і я намагався врятувати Іран від приниження і смерті. Я дуже сильно намагався врятувати їх, тому що я б дуже хотів, щоб угода була укладена. Вони все ще можуть домовитися, ще не пізно. Ми були дуже близькі з Ізраїлем. Ми їхній союзник номер один на сьогоднішній день. Побачимо, що станеться

- сказав Трамп Reuters. 

Окрім того, він заявив виданню, що не знає, чи Іран досі ядерну програму після ізраїльських ударів по країні.

Ніхто не знає. Це був дуже руйнівний удар

- додав Трамп.

В телефонній розмові з журналістами NBC News Трамп повторив, що Іран "може мати ще одну можливість" укласти ядерну угоду, і натякнув, що іранці звертаються до нього.

Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може з'явитися ще одна можливість. Побачимо. Вони дзвонять мені, щоб поговорити

- сказав Трамп.

Коли його попросили назвати тих, хто дзвонить, він відповів:

Ті ж люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них вже мертві

- відповів Трамп. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що США підтримують Ізраїль, і назвав удари по Ірану минулої ночі "дуже успішною атакою".

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників

Павло Башинський

Павло Башинський

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