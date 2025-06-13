Трамп заявил, что ядерный статус Ирана является неопределенным, и не уверен, что переговоры состоятся на этих выходных

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, есть ли у Ирана до сих пор ядерная программа после израильских ударов по стране, и не уверен, что переговоры состоятся на этих выходных.

Об этом Трамп заявил в телефонном разговоре с журналистами Reuters и NBC News, передает УНН.

Детали

Мы все знали, и я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень сильно пытался спасти их, потому что я бы очень хотел, чтобы соглашение было заключено. Они все еще могут договориться, еще не поздно. Мы были очень близки с Израилем. Мы их союзник номер один на сегодняшний день. Увидим, что произойдет - сказал Трамп Reuters.

Кроме того, он заявил изданию, что не знает, есть ли у Ирана до сих пор ядерная программа после израильских ударов по стране.

Никто не знает. Это был очень разрушительный удар - добавил Трамп.

В телефонном разговоре с журналистами NBC News Трамп повторил, что Иран "может иметь еще одну возможность" заключить ядерное соглашение, и намекнул, что иранцы обращаются к нему.

Они упустили возможность заключить соглашение. Теперь у них может появиться еще одна возможность. Увидим. Они звонят мне, чтобы поговорить - сказал Трамп.

Когда его попросили назвать тех, кто звонит, он ответил:

Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них уже мертвы - ответил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают Израиль, и назвал удары по Ирану прошлой ночью "очень успешной атакой".

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.