Трамп заявил, что ядерный статус Ирана является неопределенным, и не уверен, что переговоры состоятся на этих выходных
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не знает, есть ли у Ирана ядерная программа. Он намекнул, что у Ирана может быть еще одна возможность заключить ядерное соглашение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, есть ли у Ирана до сих пор ядерная программа после израильских ударов по стране, и не уверен, что переговоры состоятся на этих выходных.
Об этом Трамп заявил в телефонном разговоре с журналистами Reuters и NBC News, передает УНН.
Детали
Мы все знали, и я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень сильно пытался спасти их, потому что я бы очень хотел, чтобы соглашение было заключено. Они все еще могут договориться, еще не поздно. Мы были очень близки с Израилем. Мы их союзник номер один на сегодняшний день. Увидим, что произойдет
Кроме того, он заявил изданию, что не знает, есть ли у Ирана до сих пор ядерная программа после израильских ударов по стране.
Никто не знает. Это был очень разрушительный удар
В телефонном разговоре с журналистами NBC News Трамп повторил, что Иран "может иметь еще одну возможность" заключить ядерное соглашение, и намекнул, что иранцы обращаются к нему.
Они упустили возможность заключить соглашение. Теперь у них может появиться еще одна возможность. Увидим. Они звонят мне, чтобы поговорить
Когда его попросили назвать тех, кто звонит, он ответил:
Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них уже мертвы
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают Израиль, и назвал удары по Ирану прошлой ночью "очень успешной атакой".
В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.