Трамп заявив, що удари Ізраїлю по Ірану були "дуже успішними"

Президент США Дональд Трамп заявив, що США підтримують Ізраїль, і назвав удари по Ірану минулої ночі "дуже успішною атакою". Про це Трамп сказав в телефонні розмові CNN, передає УНН.

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"Ми, звичайно, підтримуємо Ізраїль, очевидно, і підтримуємо його так, як ніхто ніколи не підтримував. Іран повинен був прислухатися до мене, коли я сказав - ви знаєте, що я дав їм, я не знаю, чи знаєте ви, але я дав їм 60-денне попередження, і сьогодні 61-й день", - сказав Трамп.

Він заявив, що тепер Іран повинен сісти за стіл переговорів і укласти угоду, поки не стало занадто пізно.

"Для них буде занадто пізно. Ви знаєте, що люди, з якими я мав справу, мертві, прихильники жорсткої лінії", - додав Трамп.

Трамп закликав Іран укласти угоду, щоб уникнути подальших смертей і руйнувань в країні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше також зазначив, що удар по Ірану був "дуже успішним". "Ми завдали удару по вищому командуванню, ми завдали удару по вченим, які займаються розробкою ядерної зброї, ми завдали удару по ядерних установках", - заявив Нетаньягу, якого цитують ізраїльські ЗМІ.

Речник Організації з атомної енергії Ірану заявив, що атака Ізраїлю спричинила "поверхневі пошкодження" на одному із основних об'єктів зі збагачення урану.

"Організація не має оцінки збитків, завданих Натанзу, але більша їх частина знаходиться на поверхні. Збагачувальні потужності Натанзу знаходяться під землею", - заявив речник, якого цитує CNN.

Водночас представник ізраїльської армії бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що головний іранський об'єкт зі збагачення ядерної енергії в Натанзі зазнав "значних пошкоджень", пише Reuters.

Також в мережі показали наслідки ураження по ключових іранських об'єктах, зокрема по ядерному об'єкті в Натанзі.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти.