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Трамп заявил, что удары Израиля по Ирану были "очень успешными"

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Дональд Трамп заявил о поддержке Израиля после ударов по Ирану. По словам Нетаньяху, атака была «очень успешной», хотя Иран заявил о незначительных повреждениях.

Трамп заявил, что удары Израиля по Ирану были "очень успешными"

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают Израиль, и назвал удары по Ирану прошлой ночью "очень успешной атакой". Об этом Трамп сказал в телефонном разговоре CNN, передает УНН.

Детали

"Мы, конечно, поддерживаем Израиль, очевидно, и поддерживаем его так, как никто никогда не поддерживал. Иран должен был прислушаться ко мне, когда я сказал - вы знаете, что я дал им, я не знаю, знаете ли вы, но я дал им 60-дневное предупреждение, и сегодня 61-й день", - сказал Трамп.

Он заявил, что теперь Иран должен сесть за стол переговоров и заключить соглашение, пока не стало слишком поздно.

"Для них будет слишком поздно. Вы знаете, что люди, с которыми я имел дело, мертвы, сторонники жесткой линии", - добавил Трамп.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее также отметил, что удар по Ирану был "очень успешным". "Мы нанесли удар по высшему командованию, мы нанесли удар по ученым, занимающимся разработкой ядерного оружия, мы нанесли удар по ядерным установкам", - заявил Нетаньяху, которого цитируют израильские СМИ.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана заявил, что атака Израиля повлекла за собой "поверхностные повреждения" на одном из основных объектов по обогащению урана.

"Организация не имеет оценки ущерба, нанесенного Натанзу, но большая их часть находится на поверхности. Обогатительные мощности Натанза находятся под землей", - заявил представитель, которого цитирует CNN.

В то же время представитель израильской армии бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что главный иранский объект по обогащению ядерной энергии в Натанзе понес "значительные повреждения", пишет Reuters.

Также в сети показали последствия поражения по ключевым иранским объектам, в частности по ядерному объекту в Натанзе.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.

В Иране после израильских ударов подняли красное знамя мести.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Reuters
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