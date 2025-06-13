Трамп призвал Иран заключить сделку, чтобы избежать дальнейших смертей и разрушений в стране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал удары Израиля по Ирану. В частности, он подчеркнул, что давал Ирану шанс заключить соглашение, чтобы предотвратить боевые действия, пишет УНН со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Sicial.

Я давал Ирану шанс за шансом заключить соглашение. Я говорил им самыми решительными словами: "Просто сделайте это", но как бы они ни старались, как бы близко ни подходили, они просто не могли этого сделать - заявил Трамп.

Также Трамп пригрозил, что ситуация для Ирана будет ухудшаться, ведь Израиль имеет оружие, предоставленное США и умеет его применять.

Я сказал им, что это будет намного хуже, чем все, что они знают, предполагают или что им говорили, что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, безусловно, и что у Израиля ее много, и впереди еще больше - и они знают, как ее использовать - сообщил Трамп.

Дональд Трамп также подчеркнул, что новые атаки по Ирану, если он не пойдет на уступки, будут еще более жестокими.

Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что произойдет. Они все мертвы сейчас, и будет только хуже! Уже было большое количество смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой резне, а следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими - добавил глава Белого дома.

В итоге Трамп снова призвал Иран заключить соглашение, пока не нанесено еще больше разрушений.

Иран должен заключить соглашение, пока все не разрушено, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не поздно - завершил свое обращение Трамп.

Дополнение

Иран объявил по государственному телевидению, что не будет участвовать в ядерных переговорах с Соединенными Штатами в воскресенье.

Это решение было принято после недавних израильских авиаударов по Ирану. Ожидалось, что на отмененной сессии будут рассмотрены разногласия относительно ограничений на обогащение урана и ослабление санкций США.