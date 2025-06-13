Іран оголосив, що не братиме участі в ядерних переговорах зі США у неділю - ЗМІ

Іран оголосив по державному телебаченню, що не братиме участі в ядерних переговорах зі Сполученими Штатами в неділю та до подальшого повідомлення, повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Times of Oman також повідомило, що Іран оголосив про вихід із шостого раунду ядерних переговорів зі Сполученими Штатами, який мав відбутися в неділю, 15 червня 2025 року в Маскаті в Омані.

"Oman News Agency та іранське державне телебачення повідомили, що переговори призупинені до подальшого повідомлення, дипломатичні зусилля, спрямовані на обмеження ядерної програми Ірану", - зазначає оманське видання.

Доповнення

Це рішення було ухвалено після нещодавніх ізраїльських авіаударів по Ірану. Очікувалося, що на скасованій сесії будуть розглянуті розбіжності щодо обмежень на збагачення урану та послаблення санкцій США.