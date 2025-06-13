Іран оголосив, що не братиме участі в ядерних переговорах зі США у неділю - ЗМІ

$41.490.02
48.080.63
ukenru
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
09:49 • 13157 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
08:47 • 34341 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 60250 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 163195 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 152699 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 75826 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 108820 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 50330 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 66257 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 59110 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.5м/с
72%
750мм
Популярнi новини
"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців13 червня, 02:16 • 39521 перегляди
Ізраїль ліквідував голову армії Ірану та провідних вчених-ядерників - ЗМІ13 червня, 02:53 • 41298 перегляди
Операція Ізраїлю проти Ірану: Тегеран заявив про новий удар по ключовому ядерному об'єкту13 червня, 03:44 • 38257 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 55660 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 40611 перегляди
Публікації
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів08:36 • 34732 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 40698 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 55750 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 163195 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 12 червня, 16:12 • 152699 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року08:23 • 22451 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 41271 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 108691 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 120059 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 143963 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

Іран оголосив, що не братиме участі в ядерних переговорах зі США у неділю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Іран оголосив про припинення ядерних переговорів зі США, які мали відбутися 15 червня 2025 року в Омані. Рішення було прийнято після ізраїльських авіаударів по Ірану.

Іран оголосив, що не братиме участі в ядерних переговорах зі США у неділю - ЗМІ

Іран оголосив по державному телебаченню, що не братиме участі в ядерних переговорах зі Сполученими Штатами в неділю та до подальшого повідомлення, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Times of Oman також повідомило, що Іран оголосив про вихід із шостого раунду ядерних переговорів зі Сполученими Штатами, який мав відбутися в неділю, 15 червня 2025 року в Маскаті в Омані.

"Oman News Agency та іранське державне телебачення повідомили, що переговори призупинені до подальшого повідомлення, дипломатичні зусилля, спрямовані на обмеження ядерної програми Ірану", - зазначає оманське видання.

Доповнення

Це рішення було ухвалено після нещодавніх ізраїльських авіаударів по Ірану. Очікувалося, що на скасованій сесії будуть розглянуті розбіжності щодо обмежень на збагачення урану та послаблення санкцій США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Israel
Нью-Йорк таймс
Маскат
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9