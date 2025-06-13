Иран объявил, что не будет участвовать в ядерных переговорах с США в воскресенье - СМИ

Иран объявил по государственному телевидению, что не будет участвовать в ядерных переговорах с Соединенными Штатами в воскресенье и до дальнейшего уведомления, сообщает The New York Times, пишет УНН.

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Times of Oman также сообщило, что Иран объявил о выходе из шестого раунда ядерных переговоров с Соединенными Штатами, который должен был состояться в воскресенье, 15 июня 2025 года в Маскате в Омане.

"Oman News Agency и иранское государственное телевидение сообщили, что переговоры приостановлены до дальнейшего уведомления, дипломатические усилия, направленные на ограничение ядерной программы Ирана", - отмечает оманское издание.

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Это решение было принято после недавних израильских авиаударов по Ирану. Ожидалось, что на отмененной сессии будут рассмотрены разногласия по ограничениям на обогащение урана и ослаблению санкций США.