Иран объявил, что не будет участвовать в ядерных переговорах с США в воскресенье - СМИ
Киев • УНН
Иран объявил о прекращении ядерных переговоров с США, которые должны были состояться 15 июня 2025 года в Омане. Решение было принято после израильских авиаударов по Ирану.
Иран объявил по государственному телевидению, что не будет участвовать в ядерных переговорах с Соединенными Штатами в воскресенье и до дальнейшего уведомления, сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Times of Oman также сообщило, что Иран объявил о выходе из шестого раунда ядерных переговоров с Соединенными Штатами, который должен был состояться в воскресенье, 15 июня 2025 года в Маскате в Омане.
"Oman News Agency и иранское государственное телевидение сообщили, что переговоры приостановлены до дальнейшего уведомления, дипломатические усилия, направленные на ограничение ядерной программы Ирана", - отмечает оманское издание.
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Это решение было принято после недавних израильских авиаударов по Ирану. Ожидалось, что на отмененной сессии будут рассмотрены разногласия по ограничениям на обогащение урана и ослаблению санкций США.