Трамп закликав Іран укласти угоду, щоб уникнути подальших смертей і руйнувань в країні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував удари Ізраїля по Ірану. Зокрема, він наголосив, що давав Ірану шанс укласти угоду, щоб запобігти бойовим діям, пише УНН з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Sicial.

Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я казав їм найрішучішими словами: "Просто зробіть це", але як би вони не старалися, як би близько не підходили, вони просто не могли цього зробити - заявив Трамп.

Також Трамп пригрозив, що ситуація для Ірану буде погіршуватися, адже Ізраїль має зброю, надану США та вміє її застосовувати.

Я сказав їм, що це буде набагато гірше, ніж усе, що вони знають, передбачають або що їм казали, що Сполучені Штати виробляють найкращу та найсмертоноснішу військову техніку у світі, безумовно, і що в Ізраїля її багато, і попереду ще більше - і вони знають, як її використовувати - повідомив Трамп.

Дональд Трамп також підкреслив, що нові атаки по Ірану, якщо він не піде на поступки, будуть ще жорстокішими.

Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що станеться. Вони всі мертві зараз, і буде тільки гірше! Вже була велика кількість смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій різанині, а наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими - додав очільник Білого дому.

У підсумку Трамп знову закликав Іран укласти угоду, поки не завдано ще більше руйнувань.

Іран повинен укласти угоду, поки все не зруйновано, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Більше жодних смертей, жодних руйнувань, просто зробіть це, поки не пізно - завершив своє звернення Трамп.

Доповнення

Іран оголосив по державному телебаченню, що не братиме участі в ядерних переговорах зі Сполученими Штатами в неділю.

Це рішення було ухвалено після нещодавніх ізраїльських авіаударів по Ірану. Очікувалося, що на скасованій сесії будуть розглянуті розбіжності щодо обмежень на збагачення урану та послаблення санкцій США.