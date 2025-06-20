МАГАТЭ сообщает о повреждении ключевых зданий ядерного комплекса в Хондабе
Киев • УНН
Международное агентство по атомной энергии сообщило о повреждении ключевых зданий на ядерном объекте в Хондабе, Иран, в результате израильских ударов. Отмечено, что дистилляционная установка также пострадала, в то время как МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации.
В Иране, на территории комплекса Хондаб, в составе которого исследовательский реактор на тяжелой воде, по данным Международного агентства по атомной энергии повреждена, в частности, дистилляционная установка. Передает УНН со ссылкой на IAEA - International Atomic Energy Agency.
Детали
Отмечается, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает внимательно следить и оценивать ситуацию относительно израильских атак на ядерные объекты в Исламской Республике Иран.
Сейчас МАГАТЭ располагает информацией о том, что ключевые здания на исследовательском объекте по производству тяжелой воды в Хондабе в Иране были повреждены в результате израильских ударов, включая дистилляционную установку. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в сети X.
Дополнение
Инспекторы МАГАТЭ остаются в Иране, готовы к развертыванию на ядерных объектах, когда это возможно, - сказал генеральный директор агентства Гросси.
Он также подчеркнул, что готов "немедленно отправиться в путешествие и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами".
Военная эскалация угрожает жизни, увеличивает вероятность радиоактивного выброса с серьезными последствиями для людей и окружающей среды и задерживает необходимую работу по дипломатическому решению вопроса долгосрочной гарантии того, что Иран не получит ядерного оружия
Напомним
Ранее УНН передавал, что по данным разведки США - Иран не принял окончательного решения о создании ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, имеет ли Иран до сих пор ядерную программу после израильских ударов по стране, и не уверен, что переговоры состоятся на этих выходных.