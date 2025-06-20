Іран ще не визначився щодо створення ядерної бомби – розвідка США

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 14240 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:20 • 23860 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
07:30 • 25506 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
06:41 • 24346 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:00 • 24296 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 40201 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 95776 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 95096 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 90757 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 94209 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
59%
749мм
Популярнi новини
Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде20 червня, 01:59 • 28625 перегляди
Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи20 червня, 02:48 • 24266 перегляди
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України06:30 • 17400 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф08:11 • 14216 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго08:27 • 9796 перегляди
Публікації
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 5512 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 14254 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Ексклюзив
08:20 • 23886 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 07:30 • 25533 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 133560 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кіпер Олег Олександрович
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харків
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 52471 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 74734 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 195801 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 268508 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 241641 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
F-35 Lightning II
Нафта
БМ-21 «Град»

Іран ще не визначився щодо створення ядерної бомби – розвідка США

Київ • УНН

 • 952 перегляди

Американська розвідка вважає, що Іран не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї, проте близький до цього. Тегеран може прискорити процес у разі атаки чи вбивства лідера.

Іран ще не визначився щодо створення ядерної бомби – розвідка США

Американська розвідка вважає, що Іран досі не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї, попри наявність достатнього запасу збагаченого урану. Проте, як заявили у Вашингтоні, Тегеран може перейти до виробництва бомби у разі атаки на головний об'єкт зі збагачення урану або вбивства верховного лідера.

Про це повідомляє The New York Times передає УНН.

Деталі

За даними розвідки та інших американських посадовців, "Іран ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча й має створити великий запас збагаченого урану, необхідного для цього".

Ця оцінка не змінилася з моменту останнього розгляду розвідувальних служб питання про наміри Ірану в березні

 - заявили посадовці, навіть попри те, що Ізраїль атакував іранські ядерні об'єкти.

Можливі тригери дій Ірану

Високопоставлені представники розвідки США заявили, що "іранське керівництво, ймовірно, перейде до виробництва бомби, якщо американські військові атакують іранський об'єкт зі збагачення урану Фордо або якщо Ізраїль уб'є верховного лідера Ірану".

На їхню думку, питання про те, чи вирішив Іран завершити роботу зі створення бомби, не має значення, Тегеран знаходиться достатньо близько, щоб становити екзистенційну загрозу для Ізраїлю. Але це питання вже давно є гарячою точкою в дебатах щодо політики щодо Ірану та знову спалахнуло, оскільки президент Трамп зважує, чи бомбити Фордо, зазначено у публікації.

Рішення Трампа очікується за два тижні У четвер, 19 червня, представники Білого дому провели брифінг з питань розвідки та оголосили, що "Трамп прийме рішення протягом наступних двох тижнів".

На зустрічі в Білому домі директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив посадовцям, що "Іран дуже близький до отримання ядерної зброї".

Пізніше на брифінгу для журналістів речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Іран має матеріали, необхідні для створення бомби.

Давайте будемо гранично відвертими: Іран має все необхідне для отримання ядерної зброї. Все, що їм потрібно, – це рішення верховного лідера, і для завершення виробництва цієї зброї знадобиться кілька тижнів

- сказала вона.

Іран може отримати бомбу за 15 днів Деякі американські посадовці заявили, що ці нові оцінки перегукуються з матеріалами, наданими Моссадом, ізраїльською розвідувальною службою, яка вважає, що Іран може отримати ядерну зброю за 15 днів.

І хоча деякі з них вважають оцінку Ізраїлю достовірною, інші наголосили, що за даними американської розвідки, Ірану може знадобитися від кількох місяців до року, щоб створити зброю.

Багато представників розвідки вважають, що причина, чому Іран накопичив такий великий арсенал урану, полягає в можливості швидко перейти до створення бомби

- наголошує видання.

Ізраїль готовий діяти самостійно

Деякі чиновники вважають, що оцінки Ізраїлю були забарвлені бажанням прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу отримати підтримку Америки для своєї військової кампанії проти Ірану.

Втім, 19 червня Нетаньяху заявив, що Ізраїль може досягти своїх цілей самостійно, коли йдеться про ядерні об'єкти Ірану.

В останні місяці Іран зробив кроки, яких ніколи раніше не робив, кроки для перетворення цього збагаченого урану на зброю, і якщо його не зупинити, Іран може виробити ядерну зброю за дуже короткий час. Це може бути рік. Це може бути протягом кількох місяців, менш ніж за рік. Це явна та реальна загроза самому виживанню Ізраїлю

- сказав Нетаньяху. 

За словами кількох посадовців, жодна з нових оцінок щодо термінів отримання бомби не ґрунтується на нещодавно зібраних розвідувальних даних.

Окрім цього верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, видав релігійне постановлення, або фетву, у 2003 році, яке забороняє країні розробляти ядерну зброю. Однак американські чиновники визнають, що великі запаси збагаченого урану становлять загрозу. Потенціал Ірану - 10 бомб за три тижні.

Виступаючи перед Конгресом 10 червня, генерал Майкл Е. Курілла, голова Центрального командування, заявив, що "ядерний арсенал Ірану та наявні центрифуги можуть дозволити йому виробляти матеріали збройового класу за тиждень, і їх достатньо для виготовлення 10 одиниць зброї за три тижні, якщо уряд вирішить "швидко перейти до ядерної зброї".

У березні у своїх свідченнях директор національної розвідки Тулсі Габбард зазначила, що "іранські арсенали перебувають на високому рівні, що, за її словами, є безпрецедентним для неядерної держави".

Офіційні особи заявили, що коментарі пані Габбард залишаються точними та відповідають ідеї про те, що Іран збирає компоненти для зброї.

Іранські запаси збагачені до 60 відсотків. Щоб створити бомбу, її потрібно буде збагатити ще більше, до 90 відсотків. Збагачення урану означає зменшення відсотка природного урану, U-238, та збільшення відсотка легшого ізотопу, U-235, який може підтримувати ядерну реакцію.

Але для виробництва зброї потрібно більше, ніж просто уран. Ірану також доведеться виготовити бомбу, і потенційно мініатюризувати її для розміщення на боєголовці. Хоча Сполучені Штати та Ізраїль вважають, що Іран має досвід для створення бомби, немає жодних розвідувальних даних про те, що він мав намір це зробити.

"Бомба Хіросіми" як імовірна альтернатива

Американська розвідка вважає, що Іран потенційно може скоротити терміни, якщо прагнутиме розробки більш прості зброї, яку, можливо, не можна буде мініатюризувати та встановити на ракету. Така простіша зброя може бути більше схожою на бомбу, яку Сполучені Штати скинули на Хіросіму, яка вагою майже 10 000 фунтів і завдовжки 10 футів мала бути скинута з літака, а не доставлена ракетою.

Високопосадовці, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, заявили, що з моменту оприлюднення позиції розвідки США в березні надійшла нова інформація. Однак чиновники заявили, що інформація з Ізраїлю та інших джерел не є новими розвідданими про програму чи намір Ірану створити бомбу, а радше новим аналізом існуючої роботи.

У ЦАХАЛ стверджують про удар по іранських ракетних установках, що готувалися до запуску20.06.25, 09:49 • 2206 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Джон Реткліфф (політик)
Алі Хаменеї
Ізраїль
Джей Ді Венс
Нью-Йорк таймс
Центральне Командування Збройних сил США
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9