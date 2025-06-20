Иран еще не определился в отношении создания ядерной бомбы – разведка США

Американская разведка считает, что Иран до сих пор не принял окончательного решения о создании ядерного оружия, несмотря на наличие достаточного запаса обогащенного урана. Однако, как заявили в Вашингтоне, Тегеран может перейти к производству бомбы в случае атаки на главный объект по обогащению урана или убийства верховного лидера.

Об этом сообщает The New York Times передает УНН.

Детали

По данным разведки и других американских должностных лиц, "Иран еще не решил, создавать ли ядерную бомбу, хотя и имеет большой запас обогащенного урана, необходимого для этого".

Эта оценка не изменилась с момента последнего рассмотрения разведывательными службами вопроса о намерениях Ирана в марте - заявили должностные лица, даже несмотря на то, что Израиль атаковал иранские ядерные объекты.

Возможные триггеры действий Ирана

Высокопоставленные представители разведки США заявили, что "иранское руководство, вероятно, перейдет к производству бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана".

По их мнению, вопрос о том, решил ли Иран завершить работу по созданию бомбы, не имеет значения, Тегеран находится достаточно близко, чтобы представлять собой экзистенциальную угрозу для Израиля. Но этот вопрос уже давно является горячей точкой в дебатах по политике в отношении Ирана и снова вспыхнул, поскольку президент Трамп взвешивает, бомбить ли Фордо, указано в публикации.

Решение Трампа ожидается через две недели В четверг, 19 июня, представители Белого дома провели брифинг по вопросам разведки и объявили, что "Трамп примет решение в течение следующих двух недель".

На встрече в Белом доме директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил должностным лицам, что "Иран очень близок к получению ядерного оружия".

Позже на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Иран имеет материалы, необходимые для создания бомбы.

«Давайте будем предельно откровенными: Иран имеет все необходимое для получения ядерного оружия. Все, что им нужно, — это решение верховного лидера, и для завершения производства этого оружия потребуется несколько недель» - сказала она.

Иран может получить бомбу за 15 дней Некоторые американские должностные лица заявили, что эти новые оценки перекликаются с материалами, предоставленными Моссадом, израильской разведывательной службой, которая считает, что Иран может получить ядерное оружие за 15 дней.

И хотя некоторые из них считают оценку Израиля достоверной, другие подчеркнули, что по данным американской разведки, Ирану может потребоваться от нескольких месяцев до года, чтобы создать оружие.

Многие представители разведки считают, что причина, по которой Иран накопил такой большой арсенал урана, заключается в возможности быстро перейти к созданию бомбы - подчеркивает издание.

Израиль готов действовать самостоятельно

Некоторые чиновники считают, что оценки Израиля были окрашены желанием премьер-министра Биньямина Нетаньяху получить поддержку Америки для своей военной кампании против Ирана.

Впрочем, 19 июня Нетаньяху заявил, что Израиль может добиться своих целей самостоятельно, когда речь идет о ядерных объектах Ирана.

«В последние месяцы Иран предпринял шаги, которых никогда раньше не делал, шаги по преобразованию этого обогащенного урана в оружие, и если его не остановить, Иран может выработать ядерное оружие за очень короткое время. Это может быть год. Это может быть в течение нескольких месяцев, менее чем за год. Это явная и реальная угроза самому выживанию Израиля» - сказал Нетаньяху.

По словам нескольких должностных лиц, ни одна из новых оценок сроков получения бомбы не основана на недавно собранных разведывательных данных.

Кроме того, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, издал религиозное постановление, или фетву, в 2003 году, запрещающее стране разрабатывать ядерное оружие. Однако американские чиновники признают, что большие запасы обогащенного урана представляют угрозу. Потенциал Ирана - 10 бомб за три недели.

Выступая перед Конгрессом 10 июня, генерал Майкл Э. Курилла, глава Центрального командования, заявил, что «ядерный арсенал Ирана и имеющиеся центрифуги могут позволить ему производить материалы оружейного класса за неделю, и их достаточно для изготовления 10 единиц оружия за три недели, если правительство решит «быстро перейти к ядерному оружию».

В марте в своих показаниях директор национальной разведки Тулси Габбард отметила, что «иранские арсеналы находятся на высоком уровне, что, по ее словам, является беспрецедентным для неядерного государства».

Официальные лица заявили, что комментарии госпожи Габбард остаются точными и соответствуют идее о том, что Иран собирает компоненты для оружия.

Иранские запасы обогащены до 60 процентов. Чтобы создать бомбу, ее нужно будет обогатить еще больше, до 90 процентов. Обогащение урана означает уменьшение процента природного урана, U-238, и увеличение процента более легкого изотопа, U-235, который может поддерживать ядерную реакцию.

Но для производства оружия нужно больше, чем просто уран. Ирану также придется изготовить бомбу, и потенциально миниатюризировать ее для размещения на боеголовке. Хотя Соединенные Штаты и Израиль считают, что Иран имеет опыт для создания бомбы, нет никаких разведывательных данных о том, что он намеревался это сделать.

"Бомба Хиросимы" как вероятная альтернатива

Американская разведка считает, что Иран потенциально может сократить сроки, если будет стремиться к разработке более простой бомбы, которую, возможно, нельзя будет миниатюризировать и установить на ракету. Такое более простое оружие может быть больше похоже на бомбу, которую Соединенные Штаты сбросили на Хиросиму, которая весила почти 10 000 фунтов и длиной 10 футов, и должна была быть сброшена с самолета, а не доставлена ракетой.

Высокопоставленные чиновники, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, заявили, что с момента обнародования позиции разведки США в марте поступила новая информация. Однако чиновники заявили, что информация из Израиля и других источников не является новыми разведывательными данными о программе или намерении Ирана создать бомбу, а скорее новым анализом существующей работы.

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