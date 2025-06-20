В ЦАХАЛ утверждают об ударе по иранским ракетным установкам, которые готовились к запуску
Киев • УНН
ЦАХАЛ нанесла удары по трем готовым к запуску иранским ракетным установкам, нацеленным на Израиль. Удар также был направлен на военного командира, который планировал эти пуски.
Также удар был направлен по военному командиру, который планировал осуществить пуски.
Передает УНН со ссылкой на IDF.
Детали
Согласно официальному сообщению, ЦАХАЛ нанес удар по территории Ирана, - а именно по трем готовым к запуску ракетным установкам, нацеленным на израильскую территорию. Также удар был направлен и по военному командиру, который готовился к запуску ракет.
Впоследствии израильские ВВС нанесли удары по нескольким иранским ракетным системам, предназначенным для атаки на самолеты Израиля в районе Исфахана.
В отчете указывается, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по иранским ракетным системам и радиолокационным установкам в районах Исфахана и Тегерана, которые имели целью атаковать самолеты армии Израиля и "нарушать их операции". Это было осуществлено, как указано в сообщении, "в последние дни". В пояснении указывается, что удар "расширяет свободу воздушных операций ВВС Израиля в иранском воздушном пространстве".
Напомним
Министр обороны Израиля открыто угрожает верховному лидеру Ирана, после того как последний иранский ракетный обстрел повредил главную больницу на юге Израиля и попал в несколько других жилых домов вблизи Тель-Авива.
Иран нанес первый удар по Израилю кассетной ракетой, которая взорвалась в районе Гуш-Дана.