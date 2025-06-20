В ЦАХАЛ утверждают об ударе по иранским ракетным установкам, которые готовились к запуску

Также удар был направлен по военному командиру, который планировал осуществить пуски.

Передает УНН со ссылкой на IDF.

Детали

Согласно официальному сообщению, ЦАХАЛ нанес удар по территории Ирана, - а именно по трем готовым к запуску ракетным установкам, нацеленным на израильскую территорию. Также удар был направлен и по военному командиру, который готовился к запуску ракет.

Впоследствии израильские ВВС нанесли удары по нескольким иранским ракетным системам, предназначенным для атаки на самолеты Израиля в районе Исфахана.

В отчете указывается, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по иранским ракетным системам и радиолокационным установкам в районах Исфахана и Тегерана, которые имели целью атаковать самолеты армии Израиля и "нарушать их операции". Это было осуществлено, как указано в сообщении, "в последние дни". В пояснении указывается, что удар "расширяет свободу воздушных операций ВВС Израиля в иранском воздушном пространстве".

Напомним

Министр обороны Израиля открыто угрожает верховному лидеру Ирана, после того как последний иранский ракетный обстрел повредил главную больницу на юге Израиля и попал в несколько других жилых домов вблизи Тель-Авива.

Иран нанес первый удар по Израилю кассетной ракетой, которая взорвалась в районе Гуш-Дана.