В ЦАХАЛ утверждают об ударе по иранским ракетным установкам, которые готовились к запуску

$41.690.06
47.900.11
ukenru
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
07:30 • 1240 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
06:41 • 11454 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
06:00 • 13646 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 34246 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 91493 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 93812 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 90086 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 93689 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 168670 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 71784 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5м/с
66%
746мм
Популярные новости
Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары19 июня, 22:39 • 15880 просмотра
Ночная атака на Украину: появились кадры последствий ударов по Одессе и Харькову19 июня, 23:45 • 38159 просмотра
Кислица: Если Украина падет, Америка великой не будет01:59 • 19301 просмотра
Сотрудника ТЦК будут судить за внесение ложных данных в реестр "Обериг": подробности дела02:48 • 14861 просмотра
В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины06:30 • 5376 просмотра
публикации
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС07:30 • 1244 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 124487 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 137388 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 168672 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 197364 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 48013 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 70714 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 192212 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 238505 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 225061 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

В ЦАХАЛ утверждают об ударе по иранским ракетным установкам, которые готовились к запуску

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

ЦАХАЛ нанесла удары по трем готовым к запуску иранским ракетным установкам, нацеленным на Израиль. Удар также был направлен на военного командира, который планировал эти пуски.

В ЦАХАЛ утверждают об ударе по иранским ракетным установкам, которые готовились к запуску

Также удар был направлен по военному командиру, который планировал осуществить пуски.

Передает УНН со ссылкой на IDF.

Детали

Согласно официальному сообщению, ЦАХАЛ нанес удар по территории Ирана, - а именно по трем готовым к запуску ракетным установкам, нацеленным на израильскую территорию. Также удар был направлен и по военному командиру, который готовился к запуску ракет.

Впоследствии израильские ВВС нанесли удары по нескольким иранским ракетным системам, предназначенным для атаки на самолеты Израиля в районе Исфахана. 

В отчете указывается, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по иранским ракетным системам и радиолокационным установкам в районах Исфахана и Тегерана, которые имели целью атаковать самолеты армии Израиля и "нарушать их операции". Это было осуществлено, как указано в сообщении, "в последние дни". В пояснении указывается, что удар "расширяет свободу воздушных операций ВВС Израиля в иранском воздушном пространстве".

Напомним

Министр обороны Израиля открыто угрожает верховному лидеру Ирана, после того как последний иранский ракетный обстрел повредил главную больницу на юге Израиля и попал в несколько других жилых домов вблизи Тель-Авива.

Иран нанес первый удар по Израилю кассетной ракетой, которая взорвалась в районе Гуш-Дана. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Тегеран
Иран
Тель-Авив
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9