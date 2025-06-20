У ЦАХАЛ стверджують про удар по іранських ракетних установках, що готувалися до запуску

Також удар був спрямований по військовому командиру, який планував здійснити пуски.

Передає УНН із посиланням на IDF.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням, ЦАХАЛ завдав удару по території Ірану, - а саме по трьох готових до запуску ракетних установках, націлених на ізраїльську територію. Також удар був спрямований і по військовому командиру, який готувався до запуску ракет.

Згодом ізраїльські ВПС завдали ударів по кількох іранських ракетних системах, призначених для атаки на літаки Ізраїля в районі Ісфахана.

У звіті вказується, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по іранських ракетних системах та радіолокаційних установках у районах Ісфахана та Тегерана, які мали на меті атакувати літаки армії Ізраїлю та "порушувати їхні операції". Це було здійснено, як вказано у дописі, "останніми днями". У поясненні вказується, що удар "розширює свободу повітряних операцій ВПС Ізраїлю в іранському повітряному просторі".

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю відкрито погрожує верховному лідеру Ірану, після того, як останній іранський ракетний обстріл пошкодив головну лікарню на півдні Ізраїлю і влучив у кілька інших житлових будинків поблизу Тель-Авіва.

Іран завдав першого удару по Ізраїлю касетною ракетою, яка вибухнула в районі Гуш-Дана.