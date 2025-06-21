МАГАТЭ подтвердило поражение Израилем ядерного объекта в иранском Исфахане: что известно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило факт удара Израилем по ядерному объекту в Исфахане. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки был поражен цех по производству центрифуг.

Третий подобный объект, ставший целью нападений Израиля на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю - отметил Гросси.

В среду МАГАТЭ подтвердило поражение двух объектов по производству центрифуг в Иране, ранее находившихся под мониторингом агентства. Отмечено, что были атакованы цех TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр.

Напомним

В субботу израильские сообщили, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане, четыре подготовленные ракетные пусковые установки и военные объекты. Было задействовано около 50 истребителей, сброшено 150 боеприпасов, что нанесло значительный ущерб иранской производственной способности.

Военные говорят, что это нанесло "значительный ущерб" возможностям Ирана по производству центрифуг.