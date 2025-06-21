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МАГАТЭ подтвердило поражение Израилем ядерного объекта в иранском Исфахане: что известно

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

МАГАТЭ подтвердило удар Израиля по ядерному объекту в Исфахане, поражен цех по производству центрифуг. Это третий подобный объект, атакованный Израилем за последнюю неделю.

МАГАТЭ подтвердило поражение Израилем ядерного объекта в иранском Исфахане: что известно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило факт удара Израилем по ядерному объекту в Исфахане. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки был поражен цех по производству центрифуг.

Третий подобный объект, ставший целью нападений Израиля на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю

- отметил Гросси.

В среду МАГАТЭ подтвердило поражение двух объектов по производству центрифуг в Иране, ранее находившихся под мониторингом агентства. Отмечено, что были атакованы цех TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр.

Напомним

В субботу израильские сообщили, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане, четыре подготовленные ракетные пусковые установки и военные объекты. Было задействовано около 50 истребителей, сброшено 150 боеприпасов, что нанесло значительный ущерб иранской производственной способности.

Военные говорят, что это нанесло "значительный ущерб" возможностям Ирана по производству центрифуг.

МАГАТЭ сообщает, что в Хондабе повреждены ключевые здания иранского ядерного комплекса

20.06.25, 14:02 • 2708 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Тегеран
Иран
Tesla
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