МАГАТЭ подтвердило поражение Израилем ядерного объекта в иранском Исфахане: что известно
Киев • УНН
МАГАТЭ подтвердило удар Израиля по ядерному объекту в Исфахане, поражен цех по производству центрифуг. Это третий подобный объект, атакованный Израилем за последнюю неделю.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило факт удара Израилем по ядерному объекту в Исфахане. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки был поражен цех по производству центрифуг.
Третий подобный объект, ставший целью нападений Израиля на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю
В среду МАГАТЭ подтвердило поражение двух объектов по производству центрифуг в Иране, ранее находившихся под мониторингом агентства. Отмечено, что были атакованы цех TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр.
Напомним
В субботу израильские сообщили, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане, четыре подготовленные ракетные пусковые установки и военные объекты. Было задействовано около 50 истребителей, сброшено 150 боеприпасов, что нанесло значительный ущерб иранской производственной способности.
Военные говорят, что это нанесло "значительный ущерб" возможностям Ирана по производству центрифуг.
МАГАТЭ сообщает, что в Хондабе повреждены ключевые здания иранского ядерного комплекса
МАГАТЭ сообщает, что в Хондабе повреждены ключевые здания иранского ядерного комплекса20.06.25, 14:02 • 2708 просмотров