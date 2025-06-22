<p>Удар США по ядерних об'єктах Ірану: США заздалегідь повідомили Ізраїль про атаку - Axios</p>

Президент США Дональд Трамп, объявивший об "очень успешных атаках" на Иран, дал первый комментарий для СМИ по этому поводу. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время короткого телефонного разговора с Axios глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас намного безопаснее".

Он планирует выступить с обращением к нации в 22:00 по восточному времени (5:00 по Киеву - ред.). - говорится в статье.

Между тем неназванный израильский чиновник рассказал изданию, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию, что для удара использовались стелс-бомбардировщики B-2.

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Тем временем NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников Белого дома сообщает, что Трамп во время обращения к гражданам заявит, что США пока не планируют дополнительных ударов по Ирану.

Официальные лица заявили, что Трамп надеется, что эти удары подтолкнут Иран к переговорам, поскольку он оказывает давление на его лидеров, чтобы они заключили соглашение, которое положит конец этой войне - пишет издание.

СМИ добавляет, что Трамп в коротком комментарии назвал удары по Ирану "полным и абсолютным успехом".

Напомним

Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

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