США развернули стелс-бомбардировщики B-2 на фоне напряженности вокруг Ирана - СМИ

Бомбардировщики-невидимки B-2 ВВС США вылетели с авиабазы Уайтмен в Миссури, США, при поддержке дозаправки в воздухе от восьми самолетов-заправщиков KC-135. Самолеты, похоже, направляются в Диего-Гарсия, стратегическую военную базу США в Индийском океане, сообщает UK Defence Journal и Hunterbrook, пишет УНН.

Детали

"Стелс-бомбардировщики B-2 ВВС США вылетели с базы ВВС Вайтман в штате Миссури при поддержке воздушной дозаправки из восьми самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker", - пишет UK Defence Journal.

"Похоже, что стелс-бомбардировщики B-2 ВВС США взлетели со своей базы в Миссури. Это именно те самолеты, которые нужны для удара по хорошо укрепленному иранскому ядерному объекту Фордо", - сообщает Hunterbrook.

"Самолеты, похоже, направляются в сторону Диего-Гарсии, стратегической военной базы США в Индийском океане", - пишет UKDJ.

Восемь заправщиков в полете, направляясь в одном направлении, как указано, заправляли бомбардировщики B-2 над Канзасом.

Данные отслеживания полетов показывают две группы по четыре заправщика, каждая из которых соединяется с бомбардировщиками над Канзасом. Самолеты B-2 использовали позывной "MYTEE21", который ранее ассоциировался с миссиями бомбардировщиков-невидимок.

Перемещение происходит во время более широкого передислоцирования военных активов США в Европу и на Ближний Восток. В последние недели в регионе были развернуты десятки американских самолетов, включая истребители, заправщики и платформы наблюдения. Два суперавианосца ВМС США также действуют на передовой, вместе с другими элементами ВМС и ВВС.

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B-2 Spirit разработан для ударных миссий на большие расстояния и способен доставлять как обычное, так и ядерное оружие. Это единственный американский самолет, специально разработанный для проникновения сквозь сильно защищенные цели, такие как подземные сооружения.

Присутствие восьми заправщиков, поддерживающих миссию, свидетельствует об операции расширенного радиуса действия. Хотя Министерство обороны США официально не подтвердило пункт назначения или цель, масштаб и координация полета свидетельствуют о заранее спланированном развертывании, пишет издание.

На данный момент, как отмечает издание, нет никаких признаков неминуемого удара. Однако время перемещения является значительным, учитывая текущую напряженность вокруг ядерной программы Ирана и позиции США в регионе.

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Несколько иранских ядерных объектов, включая объект Фордо, расположены под землей и защищены слоями армированного материала. Считается, что эти объекты находятся вне досягаемости большинства видов оружия, доставляемого с воздуха, за исключением того, что перевозится самолетами, такими как B-2.

Справка

B-2 Spirit - дальний стелс-бомбардировщик, эксплуатируемый ВВС США. Он предназначен для проникновения сквозь передовые системы противовоздушной обороны и доставки как обычного, так и ядерного оружия. Самолет способен пролетать более 10 тысяч километров без дозаправки и может перевозить до 18 тонн боеприпасов.

Его стелс-профиль позволяет ему избегать радиолокационного обнаружения, что делает его пригодным для высокорисковых ударных миссий по хорошо защищенным целям. B-2 находится на вооружении с конца 1990-х годов и играет ключевую роль в дальних стратегических операциях.

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