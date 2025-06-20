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"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
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"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)

Киев • УНН

 • 8436 просмотра

Эти самолеты являются командными пунктами для управления ВСУ во время ядерной войны, защищены от ядерного взрыва, имеют стратегические системы связи и обеспечивают жизнедеятельность на борту длительное время.

"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)

Действительно ли мир в шаге от ядерной войны? В СМИ в последнее время распространяется информация о взлете "самолета судного дня", который мониторинговые каналы заметили в ночь на 18 июня в двух странах - рф и США. Эти военные самолеты взлетали в одно и то же время. Ранее, 13 июня, аналог "самолета конца света" также взлетал в Израиле, на борту которого мог быть премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Что известно о самолете

"Самолет судного дня" — это специальный военный самолет, созданный для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны, глобального конфликта или масштабной катастрофы, а также для эвакуации высшего руководства страны.

Эти самолеты фактически являются воздушными командными пунктами — летающими штабами, способными обеспечить связь, управление войсками и безопасность высшего руководства.

Такие самолеты также называют самолетами "судного дня" или "конца света".

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В чем особенности "самолета судного дня"

Такие самолеты значительно отличаются от обычных и, в частности, военных, которые задействуют во время войны.

"Самолет судного дня" имеет такие отличия:

  • защищен от ядерного взрыва и электромагнитного импульса;
    • имеет стратегические системы связи, включая спутниковые каналы;
      • может управлять ядерными ракетами, подводными лодками и авиацией;
        • обеспечивает жизнедеятельность на борту в течение длительного времени;
          • рассчитан на высших военных и политических лидеров.

            В каких странах есть такие самолеты

            "Самолеты судного дня" имеют такие страны как США, россия и, вероятно, Китай.

            США

            E-4B Nightwatch – самый известный пример.

            • создан на базе Boeing 747;
              • в наличии 4 таких самолета;
                • предназначены для президента, министра обороны, Генштаба.

                  E-6 Mercury – еще один тип, для управления подводными лодками с ядерными ракетами.

                  Напомним, 17 июня, во вторник, экстренный командный самолет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Boeing E-4B заметили во время таинственного перелета из Луизианы в Мэриленд. В социальных сетях сделали предположение, что это связано с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

                  Последний раз "самолет судного дня" – Boeing E‑4B Nightwatch в США поднимался в небо 11 сентября 2001 года во время терактов 9/11 - после столкновения пассажирских самолетов с небоскребами. Он совершил полет над Вашингтоном (включая район Белого дома), чтобы обеспечить непрерывное командование в критической ситуации

                  На тот момент E‑4B действовал как мобильный воздушный командный центр — его задачами были поддержка высшего руководства и защита от ядерного воздействия и импульсов.

                  россия

                  Ил-80 ("Максим Горький") – аналог американского E-4B.

                  • создан на базе Ил-86;
                    • есть 4 единицы, но один из них был недавно разграблен.

                      Ил-96-400М – новое поколение модернизированного "самолета судного дня".

                      Израиль

                      "Крылья Сиона" (Wing of Zion) — Boeing 767‑338ER

                      В Израиле официально не существует самолета‑аналога "самолета судного дня" наподобие американского E‑4B или российского Ил‑80. Однако есть специализированные воздушные командные и наблюдательные платформы.

                      В 2016 году Израиль предоставил переоборудованный Boeing 767‑338ER (регистрация 4X‑ISR) под названием "Ala de Sion" или "Крылья Сиона".

                      Он оснащен засекреченными системами связи, специальным оборудованием, защищенным от EMP, автономными командными студиями для высших лидеров государства.

                      Однако это – не самолет "судного дня" в военном смысле, а государственный самолет-командный центр, который в кризисных условиях позволяет премьеру оставаться в эффективной связи и управлять, но он не имеет защиты от ядерного взрыва и EMP, как американский E‑4B.

                      Последний раз о его взлете местные СМИ сообщали 13 июня 2025 года, однако официальных заявлений об этом не было. Перед этим Один из взлетов был зафиксирован в ответ на иранскую атаку – с базы Неватим после ночного удара 13 апреля 2024 года .

                      Китай

                      Вероятно, используются модифицированные Boeing 737 или другие крупные самолеты.

                      Информации в открытом доступе мало, однако есть признаки создания аналогичных командных самолетов.

                      Великобритания, Франция, Израиль

                      Эти страны имеют определенные мобильные центры управления с меньшими самолетами или наземными решениями, но официально "самолетов судного дня" не зафиксировано.

                      В целом, наличие "самолетов судного дня" — признак того, что страна готовится к худшим сценариям.

                      Какова стоимость "самолетов судного дня"

                      Это один из самых дорогих инструментов безопасности в мире.

                      Так, например, в США текущая цена с учетом модернизации одного самолета достигает до 1 млрд $. Его обслуживание ежегодно обходится еще в 200+ млн долларов, учитывая экипаж, технику, связь и топливо.

                      А вот самолеты в россии, учитывая обновления и новую модель Ил-96-400М, могут стоить до 400–500 млн долларов. Что касается других стран – информация неизвестна.

                      Итак, если собрать полную стоимость проекта "самолета конца света" — разработку, строительство, испытания, секретное оборудование, обслуживание на протяжении десятилетий — весь флот может обойтись в несколько миллиардов долларов.

                      Яна Соколовская

                      Яна Соколовская

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                      Gas TTF
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